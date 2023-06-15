Диетолог Игнатикова: прохладительные напитки бывают опасны

Есть определенные условия, при которых прохладительные напитки могут спровоцировать гастрит, язву и гепатит. Об этом предупредила врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.
«Если вы приобретаете натуральные, крафтовые лимонады или квас, надо обязательно обращать внимание на сроки годности. Это „короткоживущие“ продукты, и если они просрочены, то могут привести к опасным для здоровья последствиям. <…> В первую очередь от этого могут пострадать органы пищеварения: может обостриться гастрит, язвенная болезнь, могут возникнуть заболевания печени, например, гепатит», — рассказала Игнатикова в интервью радио Sputnik.
Также Игнатикова дала совет, как выбрать качественный продукт: «Желательно, чтобы это были напитки не из общей бочки, а в индивидуальных герметичных упаковках. На упаковках должны быть ровные, аккуратно наклеенные этикетки, где указаны сроки годности». Врач предупредила, что хранить напитки важно в холодильнике, а также важно покупать квас и лимонад в проверенных магазинах.
Ранее стало известно об отравлении десятков человек суррогатным сидром в регионах России. Агентство URA.RU собрало краткую сводку об этом происшествии. Кроме того, китайские и австралийские исследователи пришли к выводу, что чай и кофе способны защитить мозг от нейродегенерических заболеваний.
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