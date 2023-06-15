15 июня 2023

Диетолог Игнатикова: прохладительные напитки бывают опасны

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, фуршетный стол, сок, напиток, кейтеринг, обслуживание мероприятия
Важно хранить напитки в холодильнике, считает Игнатикова Фото:

Есть определенные условия, при которых прохладительные напитки могут спровоцировать гастрит, язву и гепатит. Об этом предупредила врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.

«Если вы приобретаете натуральные, крафтовые лимонады или квас, надо обязательно обращать внимание на сроки годности. Это „короткоживущие“ продукты, и если они просрочены, то могут привести к опасным для здоровья последствиям. <…> В первую очередь от этого могут пострадать органы пищеварения: может обостриться гастрит, язвенная болезнь, могут возникнуть заболевания печени, например, гепатит», — рассказала Игнатикова в интервью радио Sputnik.

Также Игнатикова дала совет, как выбрать качественный продукт: «Желательно, чтобы это были напитки не из общей бочки, а в индивидуальных герметичных упаковках. На упаковках должны быть ровные, аккуратно наклеенные этикетки, где указаны сроки годности». Врач предупредила, что хранить напитки важно в холодильнике, а также важно покупать квас и лимонад в проверенных магазинах.

Ранее стало известно об отравлении десятков человек суррогатным сидром в регионах России. Агентство URA.RU собрало краткую сводку об этом происшествии. Кроме того, китайские и австралийские исследователи пришли к выводу, что чай и кофе способны защитить мозг от нейродегенерических заболеваний.

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Есть определенные условия, при которых прохладительные напитки могут спровоцировать гастрит, язву и гепатит. Об этом предупредила врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова. «Если вы приобретаете натуральные, крафтовые лимонады или квас, надо обязательно обращать внимание на сроки годности. Это „короткоживущие“ продукты, и если они просрочены, то могут привести к опасным для здоровья последствиям. <…> В первую очередь от этого могут пострадать органы пищеварения: может обостриться гастрит, язвенная болезнь, могут возникнуть заболевания печени, например, гепатит», — рассказала Игнатикова в интервью радио Sputnik. Также Игнатикова дала совет, как выбрать качественный продукт: «Желательно, чтобы это были напитки не из общей бочки, а в индивидуальных герметичных упаковках. На упаковках должны быть ровные, аккуратно наклеенные этикетки, где указаны сроки годности». Врач предупредила, что хранить напитки важно в холодильнике, а также важно покупать квас и лимонад в проверенных магазинах. Ранее стало известно об отравлении десятков человек суррогатным сидром в регионах России. Агентство URA.RU собрало краткую сводку об этом происшествии. Кроме того, китайские и австралийские исследователи пришли к выводу, что чай и кофе способны защитить мозг от нейродегенерических заболеваний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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