Диетолог раскрыла, кому противопоказан квас

Диетолог Гинзбург: квас не следует пить людям с заболеваниями желудка и диабетом

20 июня 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

Напиток лучше не давать детям до 12 лет, заявил диетолог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Квас не следует пить людям с заболеваниями желудка и диабетом, а также тем, кто страдает алкоголизмом. Таким предостережением поделился диетолог Михаил Гинзбург. «Квас вреден для людей с заболеваниями желудка, с гастритом, для диабетиков из-за большого количества сахара, а также для алкоголиков», — сказал Гинзбург, его слова передает News.ru . Он отметил, что человек, который пытается бросить алкоголь, может почувствовать аромат спирта в квасе и сорваться. По мнению диетолога, напиток также лучше не давать детям до 12 лет. Ранее диетолог Евгения Пегова раскрыла, что лучше не есть летом. Она посоветовала воздержаться от жареного жирного мяса из рациона, поскольку эти продукты нагружают печень и желудок.

Квас не следует пить людям с заболеваниями желудка и диабетом, а также тем, кто страдает алкоголизмом. Таким предостережением поделился диетолог Михаил Гинзбург. «Квас вреден для людей с заболеваниями желудка, с гастритом, для диабетиков из-за большого количества сахара, а также для алкоголиков», — сказал Гинзбург, его слова передает News.ru. Он отметил, что человек, который пытается бросить алкоголь, может почувствовать аромат спирта в квасе и сорваться. По мнению диетолога, напиток также лучше не давать детям до 12 лет. Ранее диетолог Евгения Пегова раскрыла, что лучше не есть летом. Она посоветовала воздержаться от жареного жирного мяса из рациона, поскольку эти продукты нагружают печень и желудок.