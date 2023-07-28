Захарова: украинцы хотели бы себе такого президента, как Путин

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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Уганды Йовери Мусевени. Санкт-Петербург, путин владимир
Украинцы мечтают о том, чтобы их президентом стал Владимир Путин, заявила Мария Захарова Фото:

Украинцы хотели бы иметь президента, подобного российскому лидеру Владимиру Путину: открытого, решительного, знающего и говорящего самостоятельно, а не по предписанию из Вашингтона. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Трагедия украинского народа заключается в том, что они очень хотят, чтобы у них тоже был такой президент, как Путин», — передает слова Захаровой RT. Она добавила, что российский лидер представляет из себя открытого, решительного, знающего и свободно говорящего политика. Проблема украинцев заключается в том, что они постоянно получают лидеров, назначенных Западом, заключила Захарова.

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Украинцы хотели бы иметь президента, подобного российскому лидеру Владимиру Путину: открытого, решительного, знающего и говорящего самостоятельно, а не по предписанию из Вашингтона. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Трагедия украинского народа заключается в том, что они очень хотят, чтобы у них тоже был такой президент, как Путин», — передает слова Захаровой RT. Она добавила, что российский лидер представляет из себя открытого, решительного, знающего и свободно говорящего политика. Проблема украинцев заключается в том, что они постоянно получают лидеров, назначенных Западом, заключила Захарова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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