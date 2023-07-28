Захарова: украинцы хотели бы себе такого президента, как Путин

28 июля 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

Украинцы мечтают о том, чтобы их президентом стал Владимир Путин, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украинцы хотели бы иметь президента, подобного российскому лидеру Владимиру Путину: открытого, решительного, знающего и говорящего самостоятельно, а не по предписанию из Вашингтона. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Трагедия украинского народа заключается в том, что они очень хотят, чтобы у них тоже был такой президент, как Путин», — передает слова Захаровой RT. Она добавила, что российский лидер представляет из себя открытого, решительного, знающего и свободно говорящего политика. Проблема украинцев заключается в том, что они постоянно получают лидеров, назначенных Западом, заключила Захарова.

Украинцы хотели бы иметь президента, подобного российскому лидеру Владимиру Путину: открытого, решительного, знающего и говорящего самостоятельно, а не по предписанию из Вашингтона. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Трагедия украинского народа заключается в том, что они очень хотят, чтобы у них тоже был такой президент, как Путин», — передает слова Захаровой RT. Она добавила, что российский лидер представляет из себя открытого, решительного, знающего и свободно говорящего политика. Проблема украинцев заключается в том, что они постоянно получают лидеров, назначенных Западом, заключила Захарова.