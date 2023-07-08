На Украине отчитали Зеленского за шопинг-тур вместо встреч с беженцами

Экс-советник Кучмы: Зеленский игнорирует беженцев во время зарубежных визитов

09 июля 2023 в 00:10 Размер текста - 17 +

Зеленский не обращает внимание на проблемы беженцев с Украины, считает Соскин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вместо того, чтобы общаться с беженцами и решать их проблемы президент Украины Владимир Зеленский устроил шопинг-тур. Об этом заявил экс-советник бывшего лидера страны Леонида Кучмы Олег Соскин. «Вы все видели этот так называемый шопинг-тур Зеленского. Он был во всех странах, но не встретился с украинскими беженцами», — заявил Соскин в своем YouTube-канале. По его мнению, Зеленский далек от украинского народа, поэтому в стране нужно провести досрочные выборы. Владимир Зеленский в 2023 году посетил 18 стран. Основной целью этих визитов было увеличение военной помощи ВСУ и поддержка в конфликте с РФ. В мае Зеленского в Ватикане принял Папа римский Франциск, также прошла встреча с президентом Италии Серджо Маттареллой, передает телеканал 360. Украинский лидер провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает RT. Перед саммитом НАТО, который пройдет 11 июля, украинский лидер отправился в очередное зарубежное турне.

Вместо того, чтобы общаться с беженцами и решать их проблемы президент Украины Владимир Зеленский устроил шопинг-тур. Об этом заявил экс-советник бывшего лидера страны Леонида Кучмы Олег Соскин. «Вы все видели этот так называемый шопинг-тур Зеленского. Он был во всех странах, но не встретился с украинскими беженцами», — заявил Соскин в своем YouTube-канале. По его мнению, Зеленский далек от украинского народа, поэтому в стране нужно провести досрочные выборы. Владимир Зеленский в 2023 году посетил 18 стран. Основной целью этих визитов было увеличение военной помощи ВСУ и поддержка в конфликте с РФ. В мае Зеленского в Ватикане принял Папа римский Франциск, также прошла встреча с президентом Италии Серджо Маттареллой, передает телеканал 360. Украинский лидер провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает RT. Перед саммитом НАТО, который пройдет 11 июля, украинский лидер отправился в очередное зарубежное турне.