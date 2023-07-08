08 июля 2023

На Украине отчитали Зеленского за шопинг-тур вместо встреч с беженцами

Экс-советник Кучмы: Зеленский игнорирует беженцев во время зарубежных визитов
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский не обращает внимание на проблемы беженцев с Украины, считает Соскин Фото:
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Вместо того, чтобы общаться с беженцами и решать их проблемы президент Украины Владимир Зеленский устроил шопинг-тур. Об этом заявил экс-советник бывшего лидера страны Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Вы все видели этот так называемый шопинг-тур Зеленского. Он был во всех странах, но не встретился с украинскими беженцами», — заявил Соскин в своем YouTube-канале. По его мнению, Зеленский далек от украинского народа, поэтому в стране нужно провести досрочные выборы.

Владимир Зеленский в 2023 году посетил 18 стран. Основной целью этих визитов было увеличение военной помощи ВСУ и поддержка в конфликте с РФ. В мае Зеленского в Ватикане принял Папа римский Франциск, также прошла встреча с президентом Италии Серджо Маттареллой, передает телеканал 360.

Украинский лидер провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает RT. Перед саммитом НАТО, который пройдет 11 июля, украинский лидер отправился в очередное зарубежное турне.

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Вместо того, чтобы общаться с беженцами и решать их проблемы президент Украины Владимир Зеленский устроил шопинг-тур. Об этом заявил экс-советник бывшего лидера страны Леонида Кучмы Олег Соскин. «Вы все видели этот так называемый шопинг-тур Зеленского. Он был во всех странах, но не встретился с украинскими беженцами», — заявил Соскин в своем YouTube-канале. По его мнению, Зеленский далек от украинского народа, поэтому в стране нужно провести досрочные выборы. Владимир Зеленский в 2023 году посетил 18 стран. Основной целью этих визитов было увеличение военной помощи ВСУ и поддержка в конфликте с РФ. В мае Зеленского в Ватикане принял Папа римский Франциск, также прошла встреча с президентом Италии Серджо Маттареллой, передает телеканал 360. Украинский лидер провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает RT. Перед саммитом НАТО, который пройдет 11 июля, украинский лидер отправился в очередное зарубежное турне.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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