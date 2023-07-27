Активисты ОНФ собираются устроить массовые рейды по водоемам ХМАО

Общественники проведут рейды в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Активисты югорского отделения Общероссийского народного фронта на выходных проведут серию рейдов на водоемах. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU глава регионального исполкома ОНФ Виктор Снисаренко

«Будут проведены рейды по местам купания, где запрещено, и по водоохранным зонам Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Сургута. Много людей погибает на водных объектах, поэтому мы решили провести такой мониторинг, заодно посмотреть водоохранные зоны, как соблюдается законодательство», — рассказал Снисаренко.

Эксперт югорского отделения ОНФ Евгений Печерица сообщил URA.RU, что после одного из прошедших рейдов в Ханты-Мансийске в адрес окружной прокуратуры было отправлено письмо. В нем указано, что на одном из водоемов отсутствуют информационные таблички о запрете купания, не обустроены производственные площадки.

В пресс-службе мэрии Ханты-Мансийска заявили журналисту агентства, что тема безопасности жителей на воде в летнее время является одной из приоритетных. Чиновники вместе с сотрудниками государственной инспекции маломерных судов регулярно проводят рейды, а водоемы оборудуются специальными табличками.

Ранее URA.RU писало о том, что власти Сургута ужесточили меры безопасности на воде, так как за летний период 2023 года в водоемах округа утонуло рекордное количество людей. Также эпидемиолог из ХМАО объяснила, что в Ханты-Мансийске запрещено купаться в водоемах и реках из-за плохих бактериологических показателей и риска подхватить кишечную инфекцию