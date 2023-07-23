Власти Сургута усиливают контроль пляжей из-за смертей на воде

Власти Сургута (ХМАО) усиливают меры безопасности на водоемах после того, как за неполную неделю в местных водоемах утонуло пять человек. Об этом сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС городской администрации Андрей Рачев на брифинге.
«В настоящее время создано четыре патрульно-контрольные группы. Также выставляется два мобильных поста на реке Черной и водохранилище ГРЭС-2. На сегодняшний день мы максимально используем все ресурсы спасательного центра, управления по делам ГО и ЧС, контрольного управления и полиции», — сообщает Рачев.
Ранее URA.RU сообщало о подробностях происшествия на водохранилище ГРЭС-2, где сургутянин утонул в попытке спасти свою жену. В городе нет разрешенных мест для купания в водоемах.
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