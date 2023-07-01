Эпидемиолог из ХМАО объяснила запрет на купание в водоемах окружной столицы

В Ханты-Мансийске купание в водоемах может привести к кишечной инфекции Фото: Московец Илья © URA.RU

В Ханты-Мансийске запрещено купаться в водоемах и реках из-за плохих бактериологических показателей и риска подхватить кишечную инфекцию. Об этом рассказала врач-эпидимиолог Окружной клинической больницы Мария Драган.

«Чаще всего в нашем городе по бактериологическим показателям не все хорошо. К сожалению, наша вода не соответствует требованиям, которые установлены федеральными службами, чтобы разрешить населению купаться. Есть риск заболеть, в том числе кишечными инфекциями», — передает мнение эксперта администрация города в социальной сети «ВКонтакте».

Эксперт отметила, что при возникновении симптомов инфекции лучше не заниматься самолечением, а как можно скорее обратиться к врачу. В первые дни заболевания анализы будут наиболее достоверными, а также своевременная изоляция снизит риск заражения для окружающих.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе (ХМАО) разрешено купаться на базах отдыха «Кедр» и «Долгое». На водоемах, где запрещено купаться, стоят предупреждающие знаки. Нарушителям грозит административное наказание.