01 июля 2023
30 июня 2023

Эпидемиолог из ХМАО объяснила запрет на купание в водоемах окружной столицы

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, купание запрещено, баржа, городской пруд, отдых, лодки
В Ханты-Мансийске купание в водоемах может привести к кишечной инфекции Фото:

В Ханты-Мансийске запрещено купаться в водоемах и реках из-за плохих бактериологических показателей и риска подхватить кишечную инфекцию. Об этом рассказала врач-эпидимиолог Окружной клинической больницы Мария Драган.

«Чаще всего в нашем городе по бактериологическим показателям не все хорошо. К сожалению, наша вода не соответствует требованиям, которые установлены федеральными службами, чтобы разрешить населению купаться. Есть риск заболеть, в том числе кишечными инфекциями», — передает мнение эксперта администрация города в социальной сети «ВКонтакте».

Эксперт отметила, что при возникновении симптомов инфекции лучше не заниматься самолечением, а как можно скорее обратиться к врачу. В первые дни заболевания анализы будут наиболее достоверными, а также своевременная изоляция снизит риск заражения для окружающих.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе (ХМАО) разрешено купаться на базах отдыха «Кедр» и «Долгое». На водоемах, где запрещено купаться, стоят предупреждающие знаки. Нарушителям грозит административное наказание.

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В Ханты-Мансийске запрещено купаться в водоемах и реках из-за плохих бактериологических показателей и риска подхватить кишечную инфекцию. Об этом рассказала врач-эпидимиолог Окружной клинической больницы Мария Драган. «Чаще всего в нашем городе по бактериологическим показателям не все хорошо. К сожалению, наша вода не соответствует требованиям, которые установлены федеральными службами, чтобы разрешить населению купаться. Есть риск заболеть, в том числе кишечными инфекциями», — передает мнение эксперта администрация города в социальной сети «ВКонтакте». Эксперт отметила, что при возникновении симптомов инфекции лучше не заниматься самолечением, а как можно скорее обратиться к врачу. В первые дни заболевания анализы будут наиболее достоверными, а также своевременная изоляция снизит риск заражения для окружающих. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе (ХМАО) разрешено купаться на базах отдыха «Кедр» и «Долгое». На водоемах, где запрещено купаться, стоят предупреждающие знаки. Нарушителям грозит административное наказание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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