27 июля 2023

Восьмилетняя девочка, которую искали в Екатеринбурге, чуть не погибла

© Служба новостей «URA.RU»
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Осень. Тюмень, пруд, мальчик, утки
Пропавшая девочка чуть не утонула зимой в пруду Фото:

Восьмилетняя девочка, которую два дня искали в Екатеринбурге, могла погибнуть еще зимой. Дело в том, что из-за отсутствия контроля за ребенком со стороны родителей девочка едва не утонула зимой в пруду, поделилась с журналистом URA.RU соседка Ирина.

«Зимой девочка едва не утонула в пруду возле дома. Хоть водоем и искусственный, и в целом неглубокий, но ребенок может запросто в нем утонуть. В конце 90-х, когда пруд был еще чистым и глубоким, бывали случаи, когда дети тонули. Нашей девочке зимой повезло. Тогда ее вытащил мужчина, который по счастливой случайности оказался рядом. Родители даже не поблагодарили спасителя. Наорали на ребенка и все», — рассказала соседка Ирина.

В Екатеринбурге два дня искали восьмилетнюю девочку. Ее обнаружили в квартире незнакомого мужчины. Позже в СМИ появилась информация о том, что ребенок повергался сексуальному насилию. Силовики проводят оперативные действия, чтобы установить картину происшествия.

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Восьмилетняя девочка, которую два дня искали в Екатеринбурге, могла погибнуть еще зимой. Дело в том, что из-за отсутствия контроля за ребенком со стороны родителей девочка едва не утонула зимой в пруду, поделилась с журналистом URA.RU соседка Ирина. «Зимой девочка едва не утонула в пруду возле дома. Хоть водоем и искусственный, и в целом неглубокий, но ребенок может запросто в нем утонуть. В конце 90-х, когда пруд был еще чистым и глубоким, бывали случаи, когда дети тонули. Нашей девочке зимой повезло. Тогда ее вытащил мужчина, который по счастливой случайности оказался рядом. Родители даже не поблагодарили спасителя. Наорали на ребенка и все», — рассказала соседка Ирина. В Екатеринбурге два дня искали восьмилетнюю девочку. Ее обнаружили в квартире незнакомого мужчины. Позже в СМИ появилась информация о том, что ребенок повергался сексуальному насилию. Силовики проводят оперативные действия, чтобы установить картину происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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