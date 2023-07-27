Восьмилетняя девочка, которую искали в Екатеринбурге, чуть не погибла

28 июля 2023 в 18:58 Размер текста - 17 +

Пропавшая девочка чуть не утонула зимой в пруду Фото: Денис Моргунов © URA.RU Восьмилетняя девочка, которую два дня искали в Екатеринбурге, могла погибнуть еще зимой. Дело в том, что из-за отсутствия контроля за ребенком со стороны родителей девочка едва не утонула зимой в пруду, поделилась с журналистом URA.RU соседка Ирина. «Зимой девочка едва не утонула в пруду возле дома. Хоть водоем и искусственный, и в целом неглубокий, но ребенок может запросто в нем утонуть. В конце 90-х, когда пруд был еще чистым и глубоким, бывали случаи, когда дети тонули. Нашей девочке зимой повезло. Тогда ее вытащил мужчина, который по счастливой случайности оказался рядом. Родители даже не поблагодарили спасителя. Наорали на ребенка и все», — рассказала соседка Ирина. В Екатеринбурге два дня искали восьмилетнюю девочку. Ее обнаружили в квартире незнакомого мужчины. Позже в СМИ появилась информация о том, что ребенок повергался сексуальному насилию. Силовики проводят оперативные действия, чтобы установить картину происшествия.

Восьмилетняя девочка, которую два дня искали в Екатеринбурге, могла погибнуть еще зимой. Дело в том, что из-за отсутствия контроля за ребенком со стороны родителей девочка едва не утонула зимой в пруду, поделилась с журналистом URA.RU соседка Ирина. «Зимой девочка едва не утонула в пруду возле дома. Хоть водоем и искусственный, и в целом неглубокий, но ребенок может запросто в нем утонуть. В конце 90-х, когда пруд был еще чистым и глубоким, бывали случаи, когда дети тонули. Нашей девочке зимой повезло. Тогда ее вытащил мужчина, который по счастливой случайности оказался рядом. Родители даже не поблагодарили спасителя. Наорали на ребенка и все», — рассказала соседка Ирина. В Екатеринбурге два дня искали восьмилетнюю девочку. Ее обнаружили в квартире незнакомого мужчины. Позже в СМИ появилась информация о том, что ребенок повергался сексуальному насилию. Силовики проводят оперативные действия, чтобы установить картину происшествия.