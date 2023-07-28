Двух пропавших в Челябинской области детей нашли в стогу сена

Полиция нашла в стогу сена двух несовершеннолетних братьев, которые пропали в Сатке (Челябинская область). В поисках детей участвовал весь личный состав районного отдела полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
«В дежурную часть Саткинского отдела МВД поступило сообщение о том, что два брата 2010 и 2012 годов рождения сели на велосипеды, поехали кататься и не вернулись домой. <…> Вскоре были найдены велосипеды детей. Проверяя по квадратам всю местность, полицейские вышли на поле, где в стогу сена были обнаружены оба мальчика», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Сейчас дети находятся дома. С ними все в порядке.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.