Двух пропавших в Челябинской области детей нашли в стогу сена

Дети, которых искал весь поселок, отдыхали в стогу сена Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Полиция нашла в стогу сена двух несовершеннолетних братьев, которые пропали в Сатке (Челябинская область). В поисках детей участвовал весь личный состав районного отдела полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«В дежурную часть Саткинского отдела МВД поступило сообщение о том, что два брата 2010 и 2012 годов рождения сели на велосипеды, поехали кататься и не вернулись домой. <…> Вскоре были найдены велосипеды детей. Проверяя по квадратам всю местность, полицейские вышли на поле, где в стогу сена были обнаружены оба мальчика», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Сейчас дети находятся дома. С ними все в порядке.