28 июля 2023

Двух пропавших в Челябинской области детей нашли в стогу сена

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревни, архив. Пермь, поля, деревенская жизнь, природа, стог сена, покос
Дети, которых искал весь поселок, отдыхали в стогу сена Фото:

Полиция нашла в стогу сена двух несовершеннолетних братьев, которые пропали в Сатке (Челябинская область). В поисках детей участвовал весь личный состав районного отдела полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«В дежурную часть Саткинского отдела МВД поступило сообщение о том, что два брата 2010 и 2012 годов рождения сели на велосипеды, поехали кататься и не вернулись домой. <…> Вскоре были найдены велосипеды детей. Проверяя по квадратам всю местность, полицейские вышли на поле, где в стогу сена были обнаружены оба мальчика», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Сейчас дети находятся дома. С ними все в порядке.

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Полиция нашла в стогу сена двух несовершеннолетних братьев, которые пропали в Сатке (Челябинская область). В поисках детей участвовал весь личный состав районного отдела полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «В дежурную часть Саткинского отдела МВД поступило сообщение о том, что два брата 2010 и 2012 годов рождения сели на велосипеды, поехали кататься и не вернулись домой. <…> Вскоре были найдены велосипеды детей. Проверяя по квадратам всю местность, полицейские вышли на поле, где в стогу сена были обнаружены оба мальчика», — сообщается в telegram-канале ведомства. Сейчас дети находятся дома. С ними все в порядке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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