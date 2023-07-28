Губернатор Куйвашев нашел способ развивать авиаотрасль в Свердловской области

29 июля 2023 в 23:30 Размер текста - 17 +

Куйвашев считает, что регион станет важным транспортно-логистическим хабом РФ Фото: Московец Илья © URA.RU Создание в Свердловской области крупного транспортно-логистического комплекса и модернизация авиационной инфраструктуры даст новые возможности для авиапредприятий региона. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в субботу на вечере, посвященном 80-летнему юбилею уральской авиации. «Мы поставили цель создать в области „Сухой порт“, запустить модернизацию сопутствующей инфраструктуры и подключиться к новым международным транспортным коридорам. Уверен, что это откроет перед авиаторами новые горизонты», — заявил Куйвашев. Его слова передает департамент информполитики Свердловской области на официальном сайте. Куйвашев считает, что Свердловская область постепенно идет к тому, чтобы стать важным транспортно-логистическим хабом России. Проект «Сухой порт» дает возможности быстрой обработки и транспортировки железнодорожных и автомобильных грузов.

Создание в Свердловской области крупного транспортно-логистического комплекса и модернизация авиационной инфраструктуры даст новые возможности для авиапредприятий региона. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в субботу на вечере, посвященном 80-летнему юбилею уральской авиации. «Мы поставили цель создать в области „Сухой порт“, запустить модернизацию сопутствующей инфраструктуры и подключиться к новым международным транспортным коридорам. Уверен, что это откроет перед авиаторами новые горизонты», — заявил Куйвашев. Его слова передает департамент информполитики Свердловской области на официальном сайте. Куйвашев считает, что Свердловская область постепенно идет к тому, чтобы стать важным транспортно-логистическим хабом России. Проект «Сухой порт» дает возможности быстрой обработки и транспортировки железнодорожных и автомобильных грузов.