Губернатор Куйвашев нашел способ развивать авиаотрасль в Свердловской области

Создание в Свердловской области крупного транспортно-логистического комплекса и модернизация авиационной инфраструктуры даст новые возможности для авиапредприятий региона. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в субботу на вечере, посвященном 80-летнему юбилею уральской авиации.
«Мы поставили цель создать в области „Сухой порт“, запустить модернизацию сопутствующей инфраструктуры и подключиться к новым международным транспортным коридорам. Уверен, что это откроет перед авиаторами новые горизонты», — заявил Куйвашев. Его слова передает департамент информполитики Свердловской области на официальном сайте.
Куйвашев считает, что Свердловская область постепенно идет к тому, чтобы стать важным транспортно-логистическим хабом России. Проект «Сухой порт» дает возможности быстрой обработки и транспортировки железнодорожных и автомобильных грузов.
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