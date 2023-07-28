28 июля 2023

Губернатор Куйвашев нашел способ развивать авиаотрасль в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Партконференция «Единой России». Екатеринбург, куйвашев евгений
Куйвашев считает, что регион станет важным транспортно-логистическим хабом РФ Фото:

Создание в Свердловской области крупного транспортно-логистического комплекса и модернизация авиационной инфраструктуры даст новые возможности для авиапредприятий региона. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в субботу на вечере, посвященном 80-летнему юбилею уральской авиации.

«Мы поставили цель создать в области „Сухой порт“, запустить модернизацию сопутствующей инфраструктуры и подключиться к новым международным транспортным коридорам. Уверен, что это откроет перед авиаторами новые горизонты», — заявил Куйвашев. Его слова передает департамент информполитики Свердловской области на официальном сайте.

Куйвашев считает, что Свердловская область постепенно идет к тому, чтобы стать важным транспортно-логистическим хабом России. Проект «Сухой порт» дает возможности быстрой обработки и транспортировки железнодорожных и автомобильных грузов.

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Создание в Свердловской области крупного транспортно-логистического комплекса и модернизация авиационной инфраструктуры даст новые возможности для авиапредприятий региона. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в субботу на вечере, посвященном 80-летнему юбилею уральской авиации. «Мы поставили цель создать в области „Сухой порт“, запустить модернизацию сопутствующей инфраструктуры и подключиться к новым международным транспортным коридорам. Уверен, что это откроет перед авиаторами новые горизонты», — заявил Куйвашев. Его слова передает департамент информполитики Свердловской области на официальном сайте. Куйвашев считает, что Свердловская область постепенно идет к тому, чтобы стать важным транспортно-логистическим хабом России. Проект «Сухой порт» дает возможности быстрой обработки и транспортировки железнодорожных и автомобильных грузов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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