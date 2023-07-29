Угрозы распространения огня по данным пожарных нет
Жителей Миасса Челябинской области напугало зарево пожара, которое распространилось по траве на большую площадь. В ГУ МЧС России по региону уточнили, что угрозы для строений и газопровода нет.
«Горит камыш на площади 350 квадратных метров. На месте работают силы и средства Миасского пожарно-спасательного гарнизона. Угрозы ни домам, ни газопроводу нет», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее в поселке Ягодный Троицкого района огнеборцы спасли детеныша косули из ландшафтного пожара. Огонь также распространился по камышу.
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