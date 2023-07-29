29 июля 2023
28 июля 2023

Жителей Миасса напугал горящий камыш. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мало Чаусово . Пожар. Курган, пожар, камыш, огонь, мало чаусово
Угрозы распространения огня по данным пожарных нет Фото:

Жителей Миасса Челябинской области напугало зарево пожара, которое распространилось по траве на большую площадь. В ГУ МЧС России по региону уточнили, что угрозы для строений и газопровода нет.

«Горит камыш на площади 350 квадратных метров. На месте работают силы и средства Миасского пожарно-спасательного гарнизона. Угрозы ни домам, ни газопроводу нет», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее в поселке Ягодный Троицкого района огнеборцы спасли детеныша косули из ландшафтного пожара. Огонь также распространился по камышу.

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Жителей Миасса Челябинской области напугало зарево пожара, которое распространилось по траве на большую площадь. В ГУ МЧС России по региону уточнили, что угрозы для строений и газопровода нет. «Горит камыш на площади 350 квадратных метров. На месте работают силы и средства Миасского пожарно-спасательного гарнизона. Угрозы ни домам, ни газопроводу нет», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее в поселке Ягодный Троицкого района огнеборцы спасли детеныша косули из ландшафтного пожара. Огонь также распространился по камышу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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