Жителей Миасса напугал горящий камыш. Видео

30 июля 2023 в 23:09 Размер текста - 17 +

Угрозы распространения огня по данным пожарных нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей Миасса Челябинской области напугало зарево пожара, которое распространилось по траве на большую площадь. В ГУ МЧС России по региону уточнили, что угрозы для строений и газопровода нет. «Горит камыш на площади 350 квадратных метров. На месте работают силы и средства Миасского пожарно-спасательного гарнизона. Угрозы ни домам, ни газопроводу нет», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее в поселке Ягодный Троицкого района огнеборцы спасли детеныша косули из ландшафтного пожара. Огонь также распространился по камышу.

Жителей Миасса Челябинской области напугало зарево пожара, которое распространилось по траве на большую площадь. В ГУ МЧС России по региону уточнили, что угрозы для строений и газопровода нет. «Горит камыш на площади 350 квадратных метров. На месте работают силы и средства Миасского пожарно-спасательного гарнизона. Угрозы ни домам, ни газопроводу нет», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее в поселке Ягодный Троицкого района огнеборцы спасли детеныша косули из ландшафтного пожара. Огонь также распространился по камышу.