Пожарные обнаружили малыша косули в горящем камыше
В поселке Ягодный Троицкого района Челябинской области детеныша косули спасли из ландшафтного пожара. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
«В выходные горел камыш в районе Ягодного. Огнеборцы вовремя обнаружили детеныша косули, которому угрожала смерть», — рассказали в ведомстве.
В автомобиле противопожарной службы детеныша косули напоили водой. После чего отпустили животное.
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