Челябинские пожарные спасли детеныша косули. Видео

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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, лес, косуля, лесной пожар, опасность, последствия пожара, дикое животное
Пожарные обнаружили малыша косули в горящем камыше Фото:

В поселке Ягодный Троицкого района Челябинской области детеныша косули спасли из ландшафтного пожара. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«В выходные горел камыш в районе Ягодного. Огнеборцы вовремя обнаружили детеныша косули, которому угрожала смерть», — рассказали в ведомстве.

В автомобиле противопожарной службы детеныша косули напоили водой. После чего отпустили животное.

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В поселке Ягодный Троицкого района Челябинской области детеныша косули спасли из ландшафтного пожара. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону. «В выходные горел камыш в районе Ягодного. Огнеборцы вовремя обнаружили детеныша косули, которому угрожала смерть», — рассказали в ведомстве. В автомобиле противопожарной службы детеныша косули напоили водой. После чего отпустили животное.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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