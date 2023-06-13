Пожарные обнаружили малыша косули в горящем камыше Фото: Илья Московец © URA.RU

В поселке Ягодный Троицкого района Челябинской области детеныша косули спасли из ландшафтного пожара. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«В выходные горел камыш в районе Ягодного. Огнеборцы вовремя обнаружили детеныша косули, которому угрожала смерть», — рассказали в ведомстве.

В автомобиле противопожарной службы детеныша косули напоили водой. После чего отпустили животное.