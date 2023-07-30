Мужчина был задержан на 48 часов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вечером 28 июля во дворе дома на Щорса в Екатеринбурге 40-летний мужчина с бензопилой набросился на бывшего тестя, его дочку и внучку. После этого дебошира увезли сотрудники Росгвардии. Источник URA.RU на условиях анонимности поделился продолжением конфликта, попавшего на видео.

Сначала мужчина разговаривал с бывшим тестем, матерился и обзывал его. После этого мужчина толкнул пожилого человека и между ними завязалась драка, в ходе которой пенсионер упал на асфальт. Затем дебошир принес бензопилу, которую достал из собственной машины, и стал заводить ее рядом с лежавшим мужчиной. Бензопила не завелась и мужчина унес ее обратно.

После этого к старику подбежала его 14-летняя внучка вместе с соседкой. Через несколько минут к пострадавшему прибежала его дочка, которая является бывшей супругой нападавшего мужчины. Бывшие супруги стали ругаться. За девушку заступилась внучка, она стала отгонять мужчину, но тот уронил ее на землю.

На крики сбежались соседи и прохожие. В этот момент к месту происшествия приехала бригада скорой помощи, они увезли пенсионера в больницу. У него перелом шейки бедра. После этого во двор заехала машина Росгвардии. Силовики увезли мужчину в отдел полиции №5. Его задержали на 48 часов.

По словам источника URA.RU, супруги развелись в 2017 году. У них двое сыновей, старшему — 14 лет, младшему — восемь. После развода мужчина преследует семейство и, как уверяет собеседник, угрожает им расправой. В 2022-м мать 40-летнего мужчины отдала его в частный реабилитационный центр, где он провел два-три месяца. Раньше, когда супруги жили вместе, мужчина работал водителем автокрана. «С 2013 по 2017 год тетя не жила с ним, но он всегда пытался ее вернуть. У него уже в тот момент были проблемы с работой», — пояснил источник.

В подростковом возрасте мужчина, по данным собеседника, был условно осужден. «За хранение оружия», — сказал собеседник. Сейчас родные ищут адвоката. Также они хотят обратиться в прокуратуру, поскольку боятся, что мужчина будет продолжать нападать на них.

После инцидента мужчину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Силовики устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщали URA.RU в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.