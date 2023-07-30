Команда геймера из Златоуста выиграла 5 млн долларов в Dota 2

Златоустовский киберспортсмен с командой Team Spirit выиграл турнир Riyadh Masters по игре Dota 2 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Киберспортсмен Ярослав «Мипошка» Найденов из Златоуста (Челябинская область) вместе с командой Team Spirit выиграл турнир Riyadh Masters по игре Dota 2 в 2023 году, общий призовой фонд которого составил 15 млн долларов. Команда победила в гранд-финале и заработала 5 млн долларов, передает корреспондент URA.RU.

«Состязание прошло в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), официальная трансляция велась на сайте игры. Призовой фонд составил 15 млн долларов. В гранд-финале российская команда победила европейский коллектив Team Liquid со счетом 3-1», — передает корреспондент URA.RU. В трансляции уточнили, что победители получат пять млн длолларов, их соперники — 2,5 млн долларов.

Команда регулярно одерживает победы в различных состязаниях. Так, год назад Team Spirit стала обладателем приза в 200 тысяч долларов. Геймеры победили в гранд-финале PGL Arlington Major 2022 (США).