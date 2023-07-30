30 июля 2023
29 июля 2023

Команда геймера из Златоуста выиграла 5 млн долларов в Dota 2

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, игра дота, dota
Златоустовский киберспортсмен с командой Team Spirit выиграл турнир Riyadh Masters по игре Dota 2 Фото:

Киберспортсмен Ярослав «Мипошка» Найденов из Златоуста (Челябинская область) вместе с командой Team Spirit выиграл турнир Riyadh Masters по игре Dota 2 в 2023 году, общий призовой фонд которого составил 15 млн долларов. Команда победила в гранд-финале и заработала 5 млн долларов, передает корреспондент URA.RU.

«Состязание прошло в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), официальная трансляция велась на сайте игры. Призовой фонд составил 15 млн долларов. В гранд-финале российская команда победила европейский коллектив Team Liquid со счетом 3-1», — передает корреспондент URA.RU. В трансляции уточнили, что победители получат пять млн длолларов, их соперники — 2,5 млн долларов.

Команда регулярно одерживает победы в различных состязаниях. Так, год назад Team Spirit стала обладателем приза в 200 тысяч долларов. Геймеры победили в гранд-финале PGL Arlington Major 2022 (США).

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Киберспортсмен Ярослав «Мипошка» Найденов из Златоуста (Челябинская область) вместе с командой Team Spirit выиграл турнир Riyadh Masters по игре Dota 2 в 2023 году, общий призовой фонд которого составил 15 млн долларов. Команда победила в гранд-финале и заработала 5 млн долларов, передает корреспондент URA.RU. «Состязание прошло в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), официальная трансляция велась на сайте игры. Призовой фонд составил 15 млн долларов. В гранд-финале российская команда победила европейский коллектив Team Liquid со счетом 3-1», — передает корреспондент URA.RU. В трансляции уточнили, что победители получат пять млн длолларов, их соперники — 2,5 млн долларов. Команда регулярно одерживает победы в различных состязаниях. Так, год назад Team Spirit стала обладателем приза в 200 тысяч долларов. Геймеры победили в гранд-финале PGL Arlington Major 2022 (США).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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