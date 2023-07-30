30 июля 2023
29 июля 2023
28 июля 2023

Управленцы Пермского края стали чаще прислушиваться к жалобам населения

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, учитель, школа, рука с ручкой
Органы власти все чаще прислушиваются к пермякам при принятии решений Фото:

Согласно исследованию АНО «Диалог регионы», Пермский край вошел в число лидеров рейтинга по использованию органами власти данных центров управления регионами (ЦУР) для принятия решений. Ведомство занимается мониторинг обращений граждан в соцсетях и интернете с целью решения проблемных вопросов.

«В первом полугодии текущего года на основании аналитики ЦУРов было принято 760 управленческих решений (на 67% больше, чем в прошлом году). Кроме Курской и Белгородской областей (они возглавляют рейтинг — прим. URA.RU), чаще остальных данные ЦУРов использовали <…> Башкирия, Пермский и Краснодарский край, Архангельская, Ярославская, Смоленская, Калужская, Вологодская области и Санкт-Петербург», — уточнили специалисты «Диалог регионов», сообщают «Ведомости».

В апреле выяснилось, что жители Прикамья стали активнее использовать портал «Управляем вместе», созданный по инициативе краевых властей для обращений и жалоб. Ответы, которые дают гражданам чиновники различных уровней, учитываются краевыми властями.

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Согласно исследованию АНО «Диалог регионы», Пермский край вошел в число лидеров рейтинга по использованию органами власти данных центров управления регионами (ЦУР) для принятия решений. Ведомство занимается мониторинг обращений граждан в соцсетях и интернете с целью решения проблемных вопросов. «В первом полугодии текущего года на основании аналитики ЦУРов было принято 760 управленческих решений (на 67% больше, чем в прошлом году). Кроме Курской и Белгородской областей (они возглавляют рейтинг — прим. URA.RU), чаще остальных данные ЦУРов использовали <…> Башкирия, Пермский и Краснодарский край, Архангельская, Ярославская, Смоленская, Калужская, Вологодская области и Санкт-Петербург», — уточнили специалисты «Диалог регионов», сообщают «Ведомости». В апреле выяснилось, что жители Прикамья стали активнее использовать портал «Управляем вместе», созданный по инициативе краевых властей для обращений и жалоб. Ответы, которые дают гражданам чиновники различных уровней, учитываются краевыми властями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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