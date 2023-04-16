Пермяки стали в 1,5 раза чаще жаловаться через проект краевых властей

Жители региона направили свыше 72 тысяч обращений с помощью портала «Управляем вместе» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Жители Пермского края стали активнее использовать портал «Управляем вместе», созданный по инициативе краевых властей, для обращений и жалоб. Информация содержится в годовом отчете о реализации госпрограммы «Развитие информационного общества» за 2022 год. Документ размещен на сайте министерства информационного развития Пермского края. По сравнению с 2021 годом количество обращений выросло почти в 1,5 раза.

«Количество опубликованных сообщений на портале „Управляем вместе“: 2021 год — 49 520; 2022 год — 72 092», — указано в отчете. По информации министерства информразвития Прикамья, с помощью портала решено более 85% признанных проблемных ситуаций 2022 года. По остальным сообщениям «решение отложено на определенный срок».

При этом среднее время подготовки ответа чиновников на обращения граждан увеличилось с 6 в 2021 году до 10 дней в 2022 году. Ответы, которые дают гражданам чиновники, учитываются краевыми властями. Так, на оценку управленческой деятельности муниципальных служащих влияют дисциплина, качество, а также результативность ответов.

Проект «Управляем вместе» создан в 2017 году по инициативе бывшего губернатора края Максима Решетникова (сейчас — глава Минэкономразвития РФ — прим. URA.RU). С помощью портала жители могут отправлять свои замечания «по текущему содержанию объектов социальной и транспортной инфраструктуры, внести предложения в программу дальнейшего развития региона».

В прошлом году перечень проблемных тем был расширен. К примеру, теперь жители региона могут, пожаловаться на выступающие элементы на дорогах, граффити с рекламой наркотиков, содержание кладбищ и мест захоронений.