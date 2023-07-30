В ХМАО начали дорожать квартиры в новостройках

В регионе начали дорожать квартиры в новостройках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе начали дорожать квартиры в новостройках. В конце июля стоимость первичного жилье в регионе выросла почти на 1,5%.

«Средняя стоимость квадратного метра в квартирах в новостройках и жилых комплексах в Нижневартовске к концу июля составляет 72339 рублей. В середине месяца она была 71368. Общий рост составил +1,3%», — следует из данных сервиса Restate.

В Сургуте также начали подниматься цены на квартиры новостройках. Однако рост менее заметен — 0,44%, а средняя стоимость квадратного метра в новых домах составляет почти 109 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово переезжают из квартир в частные дома. Строительные компании связывают повышенный интерес югорчан к индивидуальной застройке из-за выгодной ипотеки.