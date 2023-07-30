30 июля 2023
29 июля 2023

В ХМАО начали дорожать квартиры в новостройках

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе начали дорожать квартиры в новостройках Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе начали дорожать квартиры в новостройках. В конце июля стоимость первичного жилье в регионе выросла почти на 1,5%.

«Средняя стоимость квадратного метра в квартирах в новостройках и жилых комплексах в Нижневартовске к концу июля составляет 72339 рублей. В середине месяца она была 71368. Общий рост составил +1,3%», — следует из данных сервиса Restate.

В Сургуте также начали подниматься цены на квартиры новостройках. Однако рост менее заметен — 0,44%, а средняя стоимость квадратного метра в новых домах составляет почти 109 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово переезжают из квартир в частные дома. Строительные компании связывают повышенный интерес югорчан к индивидуальной застройке из-за выгодной ипотеки.

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В Ханты-Мансийском автономном округе начали дорожать квартиры в новостройках. В конце июля стоимость первичного жилье в регионе выросла почти на 1,5%. «Средняя стоимость квадратного метра в квартирах в новостройках и жилых комплексах в Нижневартовске к концу июля составляет 72339 рублей. В середине месяца она была 71368. Общий рост составил +1,3%», — следует из данных сервиса Restate. В Сургуте также начали подниматься цены на квартиры новостройках. Однако рост менее заметен — 0,44%, а средняя стоимость квадратного метра в новых домах составляет почти 109 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово переезжают из квартир в частные дома. Строительные компании связывают повышенный интерес югорчан к индивидуальной застройке из-за выгодной ипотеки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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