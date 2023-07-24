Жители ХМАО массово переезжают из квартир в частные дома

Жители ХМАО стали активно строить частные дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали активно строить частные дома. Строительные компании связывают повышенный интерес югорчан к индивидуальной застройке на фоне льготной ипотеки в сегменте ИЖС.

«Люди охотно используют ипотеку с заниженными ставками. В связи с этим пошел спрос на строительство ИЖС. При этом стоимость за квадратный метр, например, в Сургуте в среднем 120 тысяч рублей [в многоквартирном доме]. А соответственно дом под чистовую отделку человек получает за 60 тысяч за квадрат», — рассказывает журналисту агентства руководитель строительной компании «Девиант» Александр Черненко.

За пять месяцев 2023 года жители ХМАО построили 1093 частных домов, согласно информации Росстата. Их общая площадь составила более 118 тысяч квадратных метров, что на 8,3% больше, чем за январь—май прошлого года. «Активность на рынке серьезная, все строительные компании загружены частной застройкой», — добавляет Черненко.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО по сравнению с прошлым годом общая динамика ввода жилья (частные вместе многоквартирными домами) оказалась хуже. По мнению строительного эксперта и гендиректора «СРО «ОПУС» Сергея Чабана, тенденция может быть связана, как с финансовым состоянием компаний застройщиков, так и климатом, когда большая часть объектов в Югре сдается во втором полугодии.