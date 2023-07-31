Пермский завод выплатил сотруднице более 300 тысяч рублей за профзаболевание

Сотрудница фанерного комбината «СВЕЗА», расположенного в Пермском крае, за 25 лет работы получила профессиональное заболевание. Как рассказали в службе судебных приставов, компания отказалась добровольно выдать ей документы, позволяющие получать выплаты и льготы. Тогда пермячка обратилась в суд, который обязал комбинат выплатить женщине 320 тысяч рублей.
«В ходе судебного разбирательства был подтвержден факт того, что заболевание возникло в результате несовершенства технологического процесса и превышения допустимых показателей трудовой нагрузки. Суд постановил выплатить истице 300 тысяч рублей. Такое решение не устроило истицу, и она оспорила его в вышестоящем суде, где сумма компенсации была увеличена на 20 тысяч рублей», — сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.
ООО «СВЕЗА Уральский» в установленный срок деньги по решению суда не выплатили. Тогда приставы вынесли постановление о взыскании с компании исполнительского сбора. После этого комбинат выплатил положенное своей сотруднице.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.