31 июля 2023

Пермский завод выплатил сотруднице более 300 тысяч рублей за профзаболевание

Сотрудница пермского фанерного комбината «СВЕЗА» отсудила 320 тысяч рублей за профзаболевание
© Служба новостей «URA.RU»
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Фанерный комбинат Свеза, производство. Тюмень, рабочие в цехе, фанера, фанерный комбинат, свеза
Работа на фанерном комбинате привела к профессиональному заболеванию Фото:

Сотрудница фанерного комбината «СВЕЗА», расположенного в Пермском крае, за 25 лет работы получила профессиональное заболевание. Как рассказали в службе судебных приставов, компания отказалась добровольно выдать ей документы, позволяющие получать выплаты и льготы. Тогда пермячка обратилась в суд, который обязал комбинат выплатить женщине 320 тысяч рублей.

«В ходе судебного разбирательства был подтвержден факт того, что заболевание возникло в результате несовершенства технологического процесса и превышения допустимых показателей трудовой нагрузки. Суд постановил выплатить истице 300 тысяч рублей. Такое решение не устроило истицу, и она оспорила его в вышестоящем суде, где сумма компенсации была увеличена на 20 тысяч рублей», — сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.

ООО «СВЕЗА Уральский» в установленный срок деньги по решению суда не выплатили. Тогда приставы вынесли постановление о взыскании с компании исполнительского сбора. После этого комбинат выплатил положенное своей сотруднице.

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Сотрудница фанерного комбината «СВЕЗА», расположенного в Пермском крае, за 25 лет работы получила профессиональное заболевание. Как рассказали в службе судебных приставов, компания отказалась добровольно выдать ей документы, позволяющие получать выплаты и льготы. Тогда пермячка обратилась в суд, который обязал комбинат выплатить женщине 320 тысяч рублей. «В ходе судебного разбирательства был подтвержден факт того, что заболевание возникло в результате несовершенства технологического процесса и превышения допустимых показателей трудовой нагрузки. Суд постановил выплатить истице 300 тысяч рублей. Такое решение не устроило истицу, и она оспорила его в вышестоящем суде, где сумма компенсации была увеличена на 20 тысяч рублей», — сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. ООО «СВЕЗА Уральский» в установленный срок деньги по решению суда не выплатили. Тогда приставы вынесли постановление о взыскании с компании исполнительского сбора. После этого комбинат выплатил положенное своей сотруднице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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