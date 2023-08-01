В СК РФ подтвердили задержание педофила из Анапы

В Анапе задержан педофил, домогавшийся девочек в детских лагерях
В Анапе задержан педофил, который пробирался в комнаты к детям в детских лагерях. Об этом сообщили в пресс-службе краевого следственного управления СК РФ.
«Подозреваемый в домогательствах к нескольким девочкам в детском лагере в Анапе задержан», — отметили в пресс-службе, передает ТАСС. Возбуждено уголовное дело. Расследование дела находится под контролем руководства СКР.
Ранее сообщалось, что педофил устраивал рейды по лагерям Анапы. Также сообщалось о массовом изнасиловании в одном из лагерей. Теперь информацию о задержании злоумышленника подтвердили официально.
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