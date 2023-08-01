В СК РФ подтвердили задержание педофила из Анапы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, наказание, преступление, наручники
В Анапе задержан педофил, домогавшийся девочек в детских лагерях Фото:

В Анапе задержан педофил, который пробирался в комнаты к детям в детских лагерях. Об этом сообщили в пресс-службе краевого следственного управления СК РФ.

«Подозреваемый в домогательствах к нескольким девочкам в детском лагере в Анапе задержан», — отметили в пресс-службе, передает ТАСС. Возбуждено уголовное дело. Расследование дела находится под контролем руководства СКР.

Ранее сообщалось, что педофил устраивал рейды по лагерям Анапы. Также сообщалось о массовом изнасиловании в одном из лагерей. Теперь информацию о задержании злоумышленника подтвердили официально.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Анапе задержан педофил, который пробирался в комнаты к детям в детских лагерях. Об этом сообщили в пресс-службе краевого следственного управления СК РФ. «Подозреваемый в домогательствах к нескольким девочкам в детском лагере в Анапе задержан», — отметили в пресс-службе, передает ТАСС. Возбуждено уголовное дело. Расследование дела находится под контролем руководства СКР. Ранее сообщалось, что педофил устраивал рейды по лагерям Анапы. Также сообщалось о массовом изнасиловании в одном из лагерей. Теперь информацию о задержании злоумышленника подтвердили официально.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...