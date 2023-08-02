Валентина Ческидова переехала в свою квартиру в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

Валентина, мать челябинца Владимира Ческидова, которого теперь именуют «смолинским маньяком», не вернулась в дом, где ее сын 14 лет прятал пленницу. Согласно информации, которая была озвучена в зале Центрального облсуда во время избрания меры пресечения, в Курчатовском районе Челябинска у пенсионерки находится квартира.

«Дом в поселке Смолино, где ранее проживали Ческидовы, опечатан на время следственных действий. В собственности Ческидовой находится квартира в Курчатовском районе города. Именно там она официально была зарегистрирована все эти годы», — объяснил корреспондент URA.RU.

В издании «МК-Челябинск» появилась информация, подтверждающая нахождение Ческидовой по указанному в суде адресу. Журналисты отправились домой к пенсионерке. Дверь она не открыла, а после ожидания корреспондентов у ее квартиры, пригрозила полицией.

Прежде чем уехать в квартиру, Ческидову завезли в поселок Смолино. На видео, которое снял сосед, женщина заходит в дом, где держали пленницу.

Ческидова задержали 30 июля, когда пленница смогла сбежать спустя 14 лет заточения. Шанс на побег появился после того, как похитителя увезли в психдиспансер с приступом белой горячки.

1 августа мужчине избрали меру пресечения в виде двух месяцев в СИЗО. После оглашения решения Ческидов заплакал. Мать похитителя в этот же день выпустили из-под стражи в зале суда. Пенсионерка не считает себя виновной.