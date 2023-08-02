Пермяк получил год исправительных работ за сбор еловых шишек

03 августа 2023 в 02:56 Размер текста - 17 +

Житель Пермского края получил год исправительных работ из-за сбора еловых шишек (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае 32-летний местный житель получил год исправительных работ за сбор еловых шишек. Для легкой добычи шишек, пермяк решил срубить несколько деревьев. Об этом говорится на сайте ГУ МВД России по Пермскому краю. «В ноябре 2022 года мужчина для сбора шишек срубил шесть елей у поселка Веселый Мыс Кудымкарского округа. Документов на вырубку гражданин не имел. Собранные еловые шишки злоумышленник продал, а деревья бросил за ненадобностью», — написано на сайте полиции. По данным правоохранителей, Кудымкарский городской суд приговорил собирателя шишек к одному году исправительных работ с вычетом из зарплаты 10% в доход государства. Виновник обязан оплатить материальный ущерб в сумме более 100 тысяч рублей. Ранее жителя Пермского края осудили за незаконную вырубку деревьев. Пермяк получил два года колонии. О преступлении и вынесенном приговоре сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В Пермском крае 32-летний местный житель получил год исправительных работ за сбор еловых шишек. Для легкой добычи шишек, пермяк решил срубить несколько деревьев. Об этом говорится на сайте ГУ МВД России по Пермскому краю. «В ноябре 2022 года мужчина для сбора шишек срубил шесть елей у поселка Веселый Мыс Кудымкарского округа. Документов на вырубку гражданин не имел. Собранные еловые шишки злоумышленник продал, а деревья бросил за ненадобностью», — написано на сайте полиции. По данным правоохранителей, Кудымкарский городской суд приговорил собирателя шишек к одному году исправительных работ с вычетом из зарплаты 10% в доход государства. Виновник обязан оплатить материальный ущерб в сумме более 100 тысяч рублей. Ранее жителя Пермского края осудили за незаконную вырубку деревьев. Пермяк получил два года колонии. О преступлении и вынесенном приговоре сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.