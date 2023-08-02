02 августа 2023

В Челябинской области стоимость канцтоваров к школе доходит до 41 тысячи рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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«Урок здоровья» в гимназии №2. Екатеринбург, гимназия, обучение, урок, рюкзак, школа, школьники, образование, школьное образование, старшеклассники, школьный рюкзак
Собрать комплект канцтоваров ребенку к школе стало дороже на 6,6% Фото:

В Челябинской области максимальная стоимость комплекта к школе доходит до 41 тысячи 319 рублей, тогда как минимальная составила — 1,3 тысячи рублей. О динамике цен на канцтовары URA.RU 3 августа сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.

«Покупая комплект для школьника онлайн можно потратить до 41 тысячи 319 рублей. При этом минимальная цена набора — одна тысяча 293 рубля, возможна при покупке в обычных магазинах. С 2022 года общая стоимость поднялась на 6,6%, что связано с высоким спросом», — уточнили URA.RU в КСП.

Банк России прогнозировал повышение стоимости в связи с инфляцией. Диапазон предельных значений составил от 5,5 до 6,5%. Осенью аудиторы ожидают снижение цен из-за падения ажиотажа, связанного с подготовкой к школе.

В КСП отметили, что собраться к школе в оффлайн магазинах дешевле, чем в онлайн. Комплект по максимальной стоимости в точках продаж выйдет 16 тысяч 481 рубль, что в 2,5 раза ниже цен онлайн. Минимальная стоимость на маркетплейсах также отличается в два раза от офлайн — две тысячи 527 рублей.

В набор входят базовые вещи для школьников вне зависимости от класса. Согласно списку, который предоставил КСП, в составе: пенал, рюкзак, тетради разного объема, обложки, циркуль и прочие канцтовары.

Для подготовки детей из малоимущих и многодетных семей, а также детей-инвалидов по поручению губернатора Алексея Текслера выделены пособия. Выплата составит полторы тысячи рублей. Согласно данным на 17 июля ее получит порядка 37 тысяч семей.

Собрать ребенка в школу стоит от 1,3 тысячи рублей до 41,3 тысячи рублей
Собрать ребенка в школу стоит от 1,3 тысячи рублей до 41,3 тысячи рублей
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В Челябинской области максимальная стоимость комплекта к школе доходит до 41 тысячи 319 рублей, тогда как минимальная составила — 1,3 тысячи рублей. О динамике цен на канцтовары URA.RU 3 августа сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Покупая комплект для школьника онлайн можно потратить до 41 тысячи 319 рублей. При этом минимальная цена набора — одна тысяча 293 рубля, возможна при покупке в обычных магазинах. С 2022 года общая стоимость поднялась на 6,6%, что связано с высоким спросом», — уточнили URA.RU в КСП. Банк России прогнозировал повышение стоимости в связи с инфляцией. Диапазон предельных значений составил от 5,5 до 6,5%. Осенью аудиторы ожидают снижение цен из-за падения ажиотажа, связанного с подготовкой к школе. В КСП отметили, что собраться к школе в оффлайн магазинах дешевле, чем в онлайн. Комплект по максимальной стоимости в точках продаж выйдет 16 тысяч 481 рубль, что в 2,5 раза ниже цен онлайн. Минимальная стоимость на маркетплейсах также отличается в два раза от офлайн — две тысячи 527 рублей. В набор входят базовые вещи для школьников вне зависимости от класса. Согласно списку, который предоставил КСП, в составе: пенал, рюкзак, тетради разного объема, обложки, циркуль и прочие канцтовары. Для подготовки детей из малоимущих и многодетных семей, а также детей-инвалидов по поручению губернатора Алексея Текслера выделены пособия. Выплата составит полторы тысячи рублей. Согласно данным на 17 июля ее получит порядка 37 тысяч семей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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