Челябинцы получат единовременную выплату к учебному году

17 июля 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Выплата пособий начнется с 15 августа 2023 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области с 15 августа начнется прием заявлений на единовременную выплату к учебному году в размере 1500 рублей. Пособие смогут получить многодетные малоимущие семьи, а также малоимущие семьи с детьми-инвалидами, сообщается в пресс-службе минсоц региона. «По поручению губернатора Алексея Текслера, мы ежегодно предоставляем выплаты семьям ко Дню знаний. В 2023 году пособия на подготовку детей к школе, по предварительным подсчетам, получат родители 37 тысяч детей», — прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. Пособие будет выделено на каждого ребенка из многодетных малоимущих семей в возрасте до 23 лет и каждого ребенка-инвалида из малоимущих семей в возрасте до 18 лет. При этом дети могут находиться на очном обучении в общеобразовательных, профессиональных образовательных организациях и вузах. Прием документов на получение пособия продлится до 20 октября. За получением пособия необходимо обращаться в управление соцзащиты по месту жительства.

В Челябинской области с 15 августа начнется прием заявлений на единовременную выплату к учебному году в размере 1500 рублей. Пособие смогут получить многодетные малоимущие семьи, а также малоимущие семьи с детьми-инвалидами, сообщается в пресс-службе минсоц региона. «По поручению губернатора Алексея Текслера, мы ежегодно предоставляем выплаты семьям ко Дню знаний. В 2023 году пособия на подготовку детей к школе, по предварительным подсчетам, получат родители 37 тысяч детей», — прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. Пособие будет выделено на каждого ребенка из многодетных малоимущих семей в возрасте до 23 лет и каждого ребенка-инвалида из малоимущих семей в возрасте до 18 лет. При этом дети могут находиться на очном обучении в общеобразовательных, профессиональных образовательных организациях и вузах. Прием документов на получение пособия продлится до 20 октября. За получением пособия необходимо обращаться в управление соцзащиты по месту жительства.