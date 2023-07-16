16 июля 2023

Челябинцы получат единовременную выплату к учебному году

© Служба новостей «URA.RU»
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Выплата пособий начнется с 15 августа 2023 года Фото:

В Челябинской области с 15 августа начнется прием заявлений на единовременную выплату к учебному году в размере 1500 рублей. Пособие смогут получить многодетные малоимущие семьи, а также малоимущие семьи с детьми-инвалидами, сообщается в пресс-службе минсоц региона.

«По поручению губернатора Алексея Текслера, мы ежегодно предоставляем выплаты семьям ко Дню знаний. В 2023 году пособия на подготовку детей к школе, по предварительным подсчетам, получат родители 37 тысяч детей», — прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Пособие будет выделено на каждого ребенка из многодетных малоимущих семей в возрасте до 23 лет и каждого ребенка-инвалида из малоимущих семей в возрасте до 18 лет. При этом дети могут находиться на очном обучении в общеобразовательных, профессиональных образовательных организациях и вузах. Прием документов на получение пособия продлится до 20 октября. За получением пособия необходимо обращаться в управление соцзащиты по месту жительства.

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В Челябинской области с 15 августа начнется прием заявлений на единовременную выплату к учебному году в размере 1500 рублей. Пособие смогут получить многодетные малоимущие семьи, а также малоимущие семьи с детьми-инвалидами, сообщается в пресс-службе минсоц региона. «По поручению губернатора Алексея Текслера, мы ежегодно предоставляем выплаты семьям ко Дню знаний. В 2023 году пособия на подготовку детей к школе, по предварительным подсчетам, получат родители 37 тысяч детей», — прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. Пособие будет выделено на каждого ребенка из многодетных малоимущих семей в возрасте до 23 лет и каждого ребенка-инвалида из малоимущих семей в возрасте до 18 лет. При этом дети могут находиться на очном обучении в общеобразовательных, профессиональных образовательных организациях и вузах. Прием документов на получение пособия продлится до 20 октября. За получением пособия необходимо обращаться в управление соцзащиты по месту жительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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