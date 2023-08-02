02 августа 2023

В Челябинске 29 домов протекли во время ночного ливня

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочая поездка Евгения Куйвашева в Северный управленческий округ. Краснотурьинск, аварийный дом, подъезд, потоп в доме, потеки на стене
Мэрия Челябинска начала инспекцию по затопленным многоквартирным домам Фото:

В Челябинске у 29 многоквартирных домов протекла крыша во время ночного ливня. Об этом URA.RU сообщили 3 августа в пресс-службе администрации города.

«После сильного ливня в ночь на 2 августа зафиксировано 29 случаев протечек крыш. Это 0,45% от общего числа многоквартирных домов в городе. Мэрия подключилась к проверке зданий. Управляющие компании должны немедленно реагировать на протечки, в том числе в квартирах. Управление жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) держит ситуацию на контроле», — уточнили в пресс-службе.

Возможных причин затоплений много: мягкая кровля, трещины в шифере, расхождение металлических листов кровли и засор ливнестоков, особенно внутренних. Из-за подобных протечек и промокания проводки могут отключать электроэнергию.

За ночь 2 августа в городе выпала месячная норма осадков. Были подтоплены 13 дорожных участков и 20 дворов.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске у 29 многоквартирных домов протекла крыша во время ночного ливня. Об этом URA.RU сообщили 3 августа в пресс-службе администрации города. «После сильного ливня в ночь на 2 августа зафиксировано 29 случаев протечек крыш. Это 0,45% от общего числа многоквартирных домов в городе. Мэрия подключилась к проверке зданий. Управляющие компании должны немедленно реагировать на протечки, в том числе в квартирах. Управление жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) держит ситуацию на контроле», — уточнили в пресс-службе. Возможных причин затоплений много: мягкая кровля, трещины в шифере, расхождение металлических листов кровли и засор ливнестоков, особенно внутренних. Из-за подобных протечек и промокания проводки могут отключать электроэнергию. За ночь 2 августа в городе выпала месячная норма осадков. Были подтоплены 13 дорожных участков и 20 дворов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...