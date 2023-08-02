В Челябинске 29 домов протекли во время ночного ливня

В Челябинске у 29 многоквартирных домов протекла крыша во время ночного ливня. Об этом URA.RU сообщили 3 августа в пресс-службе администрации города.
«После сильного ливня в ночь на 2 августа зафиксировано 29 случаев протечек крыш. Это 0,45% от общего числа многоквартирных домов в городе. Мэрия подключилась к проверке зданий. Управляющие компании должны немедленно реагировать на протечки, в том числе в квартирах. Управление жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) держит ситуацию на контроле», — уточнили в пресс-службе.
Возможных причин затоплений много: мягкая кровля, трещины в шифере, расхождение металлических листов кровли и засор ливнестоков, особенно внутренних. Из-за подобных протечек и промокания проводки могут отключать электроэнергию.
За ночь 2 августа в городе выпала месячная норма осадков. Были подтоплены 13 дорожных участков и 20 дворов.
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