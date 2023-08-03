Челябинские полицейские нашли живым пропавшего 8-летнего мальчика

Полиция в Кыштыме (Челябинская область) нашла живым пропавшего восьмилетнего мальчика. У ребенка разрядился телефон, из-за чего он не мог предупредить родителей, что загулялся, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
«Вечером 3 августа поступило сообщение от жительницы Кыштыма, что ее восьмилетний сын ушел из дома и не вернулся. <…> Сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили ребенка, идущего по дороге. Мальчик рассказал, что загулялся, не следил за временем, а телефон разрядился», — сообщили в полиции региона.
В поисках ребенка участвовал весь личный состав отделения полиции Кыштыма. Ребенка передали родителям, с ним все в порядке.
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