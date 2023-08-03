В Нижневартовске нашли труп мужчины

Труп мужчины нашли в канаве
В Нижневартовске (ХМАО) нашли труп мужчины. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
«В районе Старого Вартовска обнаружили труп мужчины. Он лежал в канаве напротив кондитерского цеха „Екатерина“», — написали очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
По словам свидетелей, мужчине на вид было больше 60 лет. Агентство направило запрос в пресс-службу МВД по ХМАО. Ответ на него ожидается.
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