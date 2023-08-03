03 августа 2023
02 августа 2023

В Нижневартовске нашли труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Титановая долина. Верхняя Салда, канава
Труп мужчины нашли в канаве Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) нашли труп мужчины. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«В районе Старого Вартовска обнаружили труп мужчины. Он лежал в канаве напротив кондитерского цеха „Екатерина“», — написали очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

По словам свидетелей, мужчине на вид было больше 60 лет. Агентство направило запрос в пресс-службу МВД по ХМАО. Ответ на него ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) нашли труп мужчины. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «В районе Старого Вартовска обнаружили труп мужчины. Он лежал в канаве напротив кондитерского цеха „Екатерина“», — написали очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». По словам свидетелей, мужчине на вид было больше 60 лет. Агентство направило запрос в пресс-службу МВД по ХМАО. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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