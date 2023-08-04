Роспотребнадзор оштрафовал «Альфа Банк» за навязывание пермякам платных услуг

05 августа 2023 в 05:00 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор оштрафовал «Альфа Банк» за навязывание пермякам платных услуг при заключении кредитного договора Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Прикамье специалисты управления Роспотребнадзора оштрафовали «Альфа Банк» за навязывание пермякам дополнительных платных услуг при заключении кредитного договора. Информация об этом опубликована на сайте регионального управления Роспотребнадзора. «АО „Альфа Банк“ оштрафован на 10 тысяч рублей за нарушение прав потребителей на получение необходимой и достоверной информации при заключении кредита. В договоре были дополнительные платные услуги, ущемляющие права потребителей», — уточнило ведомство. По данным Роспотребнадзора, «Альфа Банк» попытался оспорить штраф в арбитражном суде Москвы. Однако суд признал штраф обоснованным и банк его уже оплатил. Ранее пермские антимонопольщики оштрафовали АО «Альфа Банк» на 550 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе. В рекламе банка условия ипотечного кредита были озвучены лишь частично, что является нарушением законодательства.

В Прикамье специалисты управления Роспотребнадзора оштрафовали «Альфа Банк» за навязывание пермякам дополнительных платных услуг при заключении кредитного договора. Информация об этом опубликована на сайте регионального управления Роспотребнадзора. «АО „Альфа Банк“ оштрафован на 10 тысяч рублей за нарушение прав потребителей на получение необходимой и достоверной информации при заключении кредита. В договоре были дополнительные платные услуги, ущемляющие права потребителей», — уточнило ведомство. По данным Роспотребнадзора, «Альфа Банк» попытался оспорить штраф в арбитражном суде Москвы. Однако суд признал штраф обоснованным и банк его уже оплатил. Ранее пермские антимонопольщики оштрафовали АО «Альфа Банк» на 550 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе. В рекламе банка условия ипотечного кредита были озвучены лишь частично, что является нарушением законодательства.