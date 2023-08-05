05 августа 2023
04 августа 2023

Мать челябинского маньяка начала посещать церковь

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Валентине Ческидовой, матери Владимира Ческидова обвиняемого в похищении, убийстве, изнасиловании, в суде Центрального района. Челябинск, ческидова валентина
Валентина Ческидова стала ходить в церковь после того, как ее освободили в зале суда Фото:
новость из сюжета
Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

Мать челябинца Владимира Ческидова, который 14 лет насильно удерживал в своем доме девушку, начала посещать церковь. Валентина Ческидова, которую не стали помещать в СИЗО в рамках дела о похищении человека, считает, что ее защитил бог.

«Пошла сегодня в церковь служить богу. Мне звонили оттуда, сказали, что батюшка любит вас и ждет», — цитирует Валентину Ческидову «КП-Челябинск».

По словам Ческидовой, последние дни она находилась в стрессе, но бог помог ей выстоять. «Бог меня защищал, мы с ним общались и выстояли все. Господь за меня», — считает женщина.

Ческидова недовольна тем, что ее сына называют маньяком, ведь он совершил одно преступление. «Как можно человека маньяком называть, если он совершил одно убийство. Это убийца называется», — возмущается мать обвиняемого. Позже в разговоре с изданием она говорит, что «все девушки живы».

Ческидова проживала в доме, где ее сын 14 лет удерживал молодую женщину. Все это время мужчина издевался над пленницей, насиловал ее. Из заточения пленница смогла сбежать, когда ее мучителя забрали санитары — у него обострилось психическое расстройство на фоне злоупотребления алкоголем. На заднем дворе дома были найдены останки человека.

Валентине Ческидовой вменяют похищение человека. Суд не стал помещать ее в СИЗО. Женщине 72 года. До выхода на пенсию она работала в акушерском отделении.

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Мать челябинца Владимира Ческидова, который 14 лет насильно удерживал в своем доме девушку, начала посещать церковь. Валентина Ческидова, которую не стали помещать в СИЗО в рамках дела о похищении человека, считает, что ее защитил бог. «Пошла сегодня в церковь служить богу. Мне звонили оттуда, сказали, что батюшка любит вас и ждет», — цитирует Валентину Ческидову «КП-Челябинск». По словам Ческидовой, последние дни она находилась в стрессе, но бог помог ей выстоять. «Бог меня защищал, мы с ним общались и выстояли все. Господь за меня», — считает женщина. Ческидова недовольна тем, что ее сына называют маньяком, ведь он совершил одно преступление. «Как можно человека маньяком называть, если он совершил одно убийство. Это убийца называется», — возмущается мать обвиняемого. Позже в разговоре с изданием она говорит, что «все девушки живы». Ческидова проживала в доме, где ее сын 14 лет удерживал молодую женщину. Все это время мужчина издевался над пленницей, насиловал ее. Из заточения пленница смогла сбежать, когда ее мучителя забрали санитары — у него обострилось психическое расстройство на фоне злоупотребления алкоголем. На заднем дворе дома были найдены останки человека. Валентине Ческидовой вменяют похищение человека. Суд не стал помещать ее в СИЗО. Женщине 72 года. До выхода на пенсию она работала в акушерском отделении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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