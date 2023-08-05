05 августа 2023

Военкор Коц показал, как российские солдаты используют FPV-дрон «Упырь» в бою. Видео

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Дрон разработали в Свердловской области (архивное фото) Фото:
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Военкор Александр Коц поделился кадрами, на которых показано, как российские солдаты применяют FPV-дрон (first-person view, «вид от первого лица») «Упырь» в бою. Беспилотник сделали свердловские разработчики.

«Обычно мы видим только кадры с самого беспилотника. Здесь же вы увидите, как под него выявляются цели, как группа спецназа выходит на дело, готовится к делу и поражает противника», — написал Коц в telegram-канале Kotsnews.

FPV-дрон «Упырь» предназначен для ударов в глубине фронта и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Такой дрон может нести гранаты к РПГ-7, а также осколочно-фугасные заряды. Ранее разработчики увеличили дальность полета дрона «Упырь» с помощью ретранслятора.

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Военкор Александр Коц поделился кадрами, на которых показано, как российские солдаты применяют FPV-дрон (first-person view, «вид от первого лица») «Упырь» в бою. Беспилотник сделали свердловские разработчики. «Обычно мы видим только кадры с самого беспилотника. Здесь же вы увидите, как под него выявляются цели, как группа спецназа выходит на дело, готовится к делу и поражает противника», — написал Коц в telegram-канале Kotsnews. FPV-дрон «Упырь» предназначен для ударов в глубине фронта и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Такой дрон может нести гранаты к РПГ-7, а также осколочно-фугасные заряды. Ранее разработчики увеличили дальность полета дрона «Упырь» с помощью ретранслятора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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