Военкор Коц показал, как российские солдаты используют FPV-дрон «Упырь» в бою. Видео

06 августа 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

Дрон разработали в Свердловской области (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военкор Александр Коц поделился кадрами, на которых показано, как российские солдаты применяют FPV-дрон (first-person view, «вид от первого лица») «Упырь» в бою. Беспилотник сделали свердловские разработчики. «Обычно мы видим только кадры с самого беспилотника. Здесь же вы увидите, как под него выявляются цели, как группа спецназа выходит на дело, готовится к делу и поражает противника», — написал Коц в telegram-канале Kotsnews. FPV-дрон «Упырь» предназначен для ударов в глубине фронта и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Такой дрон может нести гранаты к РПГ-7, а также осколочно-фугасные заряды. Ранее разработчики увеличили дальность полета дрона «Упырь» с помощью ретранслятора.

Военкор Александр Коц поделился кадрами, на которых показано, как российские солдаты применяют FPV-дрон (first-person view, «вид от первого лица») «Упырь» в бою. Беспилотник сделали свердловские разработчики. «Обычно мы видим только кадры с самого беспилотника. Здесь же вы увидите, как под него выявляются цели, как группа спецназа выходит на дело, готовится к делу и поражает противника», — написал Коц в telegram-канале Kotsnews. FPV-дрон «Упырь» предназначен для ударов в глубине фронта и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Такой дрон может нести гранаты к РПГ-7, а также осколочно-фугасные заряды. Ранее разработчики увеличили дальность полета дрона «Упырь» с помощью ретранслятора.