Торговая сеть «Жизньмарт» завлекает пермяков капучино за один рубль

Сеть магазинов здорового питания «Жизньмарт» предлагает пермякам кофе за один рубль

07 августа 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

Кофе можно будет купить по акции в течении месяца после открытия магазина Фото: Размик Закарян © URA.RU Сеть магазинов здорового питания из Екатеринбурга «Жизньмарт» объявила акцию для пермяков. Посетителей первого магазина в Перми, подписанных на чат магазина в Telegram, будут угощать чашкой капучино за один рубль. «Запускаем акцию „Капучино за один рубль“ для всех подписчиков чата. Кофе можно будет купить за рубль один раз для каждого подписчика в течение месяца после открытия магазина», — сказано в описании акции в telegram-канале магазина. Также кофе за рубль дадут, если добавить в чат магазина своего друга. Тогда капучино по акционной цене продадут и другу, и тому, кто его привел. Купить кофе можно будет после 8 сентября в пермском магазине на улице Луначарского, 34. Кроме того, в Перми готовят к открытию еще три магазина «Жизньмарт» на улицах Островского, 74, Революции, 50 и Ленина, 60. Два из них планируют начать работу 13—15 сентября, но по каким именно адресам, в компании пока не уточняют. Ранее сеть магазинов «Жизньмарт» открыла набор сотрудников для своих магазинов. Тем, кто приведет с собой друга, обещали заплатить премию.

Сеть магазинов здорового питания из Екатеринбурга «Жизньмарт» объявила акцию для пермяков. Посетителей первого магазина в Перми, подписанных на чат магазина в Telegram, будут угощать чашкой капучино за один рубль. «Запускаем акцию „Капучино за один рубль“ для всех подписчиков чата. Кофе можно будет купить за рубль один раз для каждого подписчика в течение месяца после открытия магазина», — сказано в описании акции в telegram-канале магазина. Также кофе за рубль дадут, если добавить в чат магазина своего друга. Тогда капучино по акционной цене продадут и другу, и тому, кто его привел. Купить кофе можно будет после 8 сентября в пермском магазине на улице Луначарского, 34. Кроме того, в Перми готовят к открытию еще три магазина «Жизньмарт» на улицах Островского, 74, Революции, 50 и Ленина, 60. Два из них планируют начать работу 13—15 сентября, но по каким именно адресам, в компании пока не уточняют. Ранее сеть магазинов «Жизньмарт» открыла набор сотрудников для своих магазинов. Тем, кто приведет с собой друга, обещали заплатить премию.