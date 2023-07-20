Сетевой гигант предложил пермякам заработать на друзьях

Федеральная сеть «Жизньмарт» предлагает пермякам премии за помощь в трудоустройстве сотрудников

21 июля 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

За рекомендацию вакансии обещают заплатить 5 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU Сеть магазинов здорового питания «Жизньмарт» приглашает пермяков на работу. А тем, кто приведет в компанию знакомого или родственника, торговая сеть заплатит пять тысяч рублей. Магазины в Перми еще не открылись, но сотрудники нужны уже сейчас, сообщила администрация магазина в своем telegram-канале. «Нам очень нужны сотрудники, наши супергерои. Платим 5000 рублей за трудоустройство по вашей рекомендации», — сказано в объявлении. Работодатель обещает зарплату 36 тысяч рублей плюс премия и карьерный рост до старшего продавца или директора. Никаких особых требований к соискателям не предъявляют. Компания за свой счет проведет обучение и оформить санитарную книжку. Первый магазин в Перми откроется на улице Луначарского, 34 в конце августа.

Сеть магазинов здорового питания «Жизньмарт» приглашает пермяков на работу. А тем, кто приведет в компанию знакомого или родственника, торговая сеть заплатит пять тысяч рублей. Магазины в Перми еще не открылись, но сотрудники нужны уже сейчас, сообщила администрация магазина в своем telegram-канале. «Нам очень нужны сотрудники, наши супергерои. Платим 5000 рублей за трудоустройство по вашей рекомендации», — сказано в объявлении. Работодатель обещает зарплату 36 тысяч рублей плюс премия и карьерный рост до старшего продавца или директора. Никаких особых требований к соискателям не предъявляют. Компания за свой счет проведет обучение и оформить санитарную книжку. Первый магазин в Перми откроется на улице Луначарского, 34 в конце августа.