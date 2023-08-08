В Москве поймали бухгалтера, обвиняемую в даче взятки пермскому экс-главврачу

08 августа 2023 в 20:33 Размер текста - 17 +

Юмина обвиняется в передаче взятки в размере 50 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве бывшего главного бухгалтера ООО «Элиона» Марину Юмину. Она обвиняется в даче взятке экс-главврачу пермского онкодиспансера Максиму Мезенцеву. «Юмина вернулась в Россию, стала проживать по месту регистрации в Москве. 2 августа 2023 года ее задержали и доставили в Пермь», — сообщает «РБК-Пермь». О задержании стало известно на апелляции в Пермском краевом суде 8 августа. Прокурор просил отправить задержанную под стражу, но судья оставил Юмину под домашним арестом. Сообщается, что в 2022 году обвиняемая улетела в ОАЭ, а в следующем 2023 году ей заочно предъявили обвинение в даче взятке Мезенцеву в размере 50 тысяч рублей и объявили в розыск. Юмину задержали в Москве, когда она приехала на свою московскую квартиру. Как установило следствие, бывший главврач онкодиспансера получил средства от Юминой в виде подарочных сертификатов. Мезенцева признали виновным в получении взятки, приговорили к штрафу в 300 тысяч рублей и запретили заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в области здравоохранения в течение двух лет. Позже Мезенцев пытался оспорить приговор, но суд оставил свое решение в силе.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве бывшего главного бухгалтера ООО «Элиона» Марину Юмину. Она обвиняется в даче взятке экс-главврачу пермского онкодиспансера Максиму Мезенцеву. «Юмина вернулась в Россию, стала проживать по месту регистрации в Москве. 2 августа 2023 года ее задержали и доставили в Пермь», — сообщает «РБК-Пермь». О задержании стало известно на апелляции в Пермском краевом суде 8 августа. Прокурор просил отправить задержанную под стражу, но судья оставил Юмину под домашним арестом. Сообщается, что в 2022 году обвиняемая улетела в ОАЭ, а в следующем 2023 году ей заочно предъявили обвинение в даче взятке Мезенцеву в размере 50 тысяч рублей и объявили в розыск. Юмину задержали в Москве, когда она приехала на свою московскую квартиру. Как установило следствие, бывший главврач онкодиспансера получил средства от Юминой в виде подарочных сертификатов. Мезенцева признали виновным в получении взятки, приговорили к штрафу в 300 тысяч рублей и запретили заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в области здравоохранения в течение двух лет. Позже Мезенцев пытался оспорить приговор, но суд оставил свое решение в силе.