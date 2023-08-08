08 августа 2023

В Екатеринбурге неизвестный на самокате обстрелял Mercedes гендиректора компании

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, убийство, пистолет, оружие, стрельба, преступник, преступление, криминал
По словам женщины, нападавший целился в окно на уровне головы Фото:

Неизвестный мужчина 8 августа, на Московской, 19 в Екатеринбурге обстрелял черный Mercedes генерального директора одной из компаний города. Владелица автомобиля не пострадала — на момент происшествия внутри машины ее не было.

«Судя по записи камеры наблюдения, к автомобилю подъехал человек на самокате. Подошел к задней пассажирской двери, которая тонирована абсолютно. После этого все и произошло. Я считаю, что это было покушение на меня. Стреляли на уровне головы», — заявила потерпевшая E1. По ее словам, к инциденту может быть причастен бизнесмен, который задолжал ей 15 миллионов рублей.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что женщина обратилась в правоохранительные органы — ее заявление зарегистрировано в отделе полиции №9 Верх-Исетского района. «На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному инциденту», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Кушве (Свердловская область) неизвестные обстреляли машину мужчины из пневматического пистолета. По словам потерпевшего, подобное происходит в городе регулярно.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Неизвестный мужчина 8 августа, на Московской, 19 в Екатеринбурге обстрелял черный Mercedes генерального директора одной из компаний города. Владелица автомобиля не пострадала — на момент происшествия внутри машины ее не было. «Судя по записи камеры наблюдения, к автомобилю подъехал человек на самокате. Подошел к задней пассажирской двери, которая тонирована абсолютно. После этого все и произошло. Я считаю, что это было покушение на меня. Стреляли на уровне головы», — заявила потерпевшая E1. По ее словам, к инциденту может быть причастен бизнесмен, который задолжал ей 15 миллионов рублей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что женщина обратилась в правоохранительные органы — ее заявление зарегистрировано в отделе полиции №9 Верх-Исетского района. «На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному инциденту», — рассказали в ведомстве. Ранее в Кушве (Свердловская область) неизвестные обстреляли машину мужчины из пневматического пистолета. По словам потерпевшего, подобное происходит в городе регулярно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...