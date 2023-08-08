В Екатеринбурге неизвестный на самокате обстрелял Mercedes гендиректора компании

Неизвестный мужчина 8 августа, на Московской, 19 в Екатеринбурге обстрелял черный Mercedes генерального директора одной из компаний города. Владелица автомобиля не пострадала — на момент происшествия внутри машины ее не было.
«Судя по записи камеры наблюдения, к автомобилю подъехал человек на самокате. Подошел к задней пассажирской двери, которая тонирована абсолютно. После этого все и произошло. Я считаю, что это было покушение на меня. Стреляли на уровне головы», — заявила потерпевшая E1. По ее словам, к инциденту может быть причастен бизнесмен, который задолжал ей 15 миллионов рублей.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что женщина обратилась в правоохранительные органы — ее заявление зарегистрировано в отделе полиции №9 Верх-Исетского района. «На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному инциденту», — рассказали в ведомстве.
Ранее в Кушве (Свердловская область) неизвестные обстреляли машину мужчины из пневматического пистолета. По словам потерпевшего, подобное происходит в городе регулярно.
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