В Екатеринбурге неизвестный на самокате обстрелял Mercedes гендиректора компании

09 августа 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

По словам женщины, нападавший целился в окно на уровне головы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Неизвестный мужчина 8 августа, на Московской, 19 в Екатеринбурге обстрелял черный Mercedes генерального директора одной из компаний города. Владелица автомобиля не пострадала — на момент происшествия внутри машины ее не было. «Судя по записи камеры наблюдения, к автомобилю подъехал человек на самокате. Подошел к задней пассажирской двери, которая тонирована абсолютно. После этого все и произошло. Я считаю, что это было покушение на меня. Стреляли на уровне головы», — заявила потерпевшая E1. По ее словам, к инциденту может быть причастен бизнесмен, который задолжал ей 15 миллионов рублей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что женщина обратилась в правоохранительные органы — ее заявление зарегистрировано в отделе полиции №9 Верх-Исетского района. «На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному инциденту», — рассказали в ведомстве. Ранее в Кушве (Свердловская область) неизвестные обстреляли машину мужчины из пневматического пистолета. По словам потерпевшего, подобное происходит в городе регулярно.

Неизвестный мужчина 8 августа, на Московской, 19 в Екатеринбурге обстрелял черный Mercedes генерального директора одной из компаний города. Владелица автомобиля не пострадала — на момент происшествия внутри машины ее не было. «Судя по записи камеры наблюдения, к автомобилю подъехал человек на самокате. Подошел к задней пассажирской двери, которая тонирована абсолютно. После этого все и произошло. Я считаю, что это было покушение на меня. Стреляли на уровне головы», — заявила потерпевшая E1. По ее словам, к инциденту может быть причастен бизнесмен, который задолжал ей 15 миллионов рублей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что женщина обратилась в правоохранительные органы — ее заявление зарегистрировано в отделе полиции №9 Верх-Исетского района. «На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному инциденту», — рассказали в ведомстве. Ранее в Кушве (Свердловская область) неизвестные обстреляли машину мужчины из пневматического пистолета. По словам потерпевшего, подобное происходит в городе регулярно.