В Кушве (Свердловская область) неизвестные из пневматического пистолета обстреляли машину очевидца, который ехал по улице Союзов. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Кто-то обстрелял мою машину из пневматического оружия, когда я ехал по улице Союзов в Кушве», — пишет сообщество «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте», ссылаясь на очевидца. По его словам, на указанной улице подобные происшествия случаются регулярно.
Инцидент произошел вечером 18 мая. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Свердловской области, ответ ожидается.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге обстреляли трамвай с пассажирами. Однако позднее силовики опровергли эту информацию.
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