19 мая 2023

В Кушве неизвестные обстреляли машину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, пистолет, оружие, угроза, самооборона, опасность, рука с пистолетом
Очевидец уверяет, что его машину обстреляли из пневматического оружия Фото:

В Кушве (Свердловская область) неизвестные из пневматического пистолета обстреляли машину очевидца, который ехал по улице Союзов. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Кто-то обстрелял мою машину из пневматического оружия, когда я ехал по улице Союзов в Кушве», — пишет сообщество «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте», ссылаясь на очевидца. По его словам, на указанной улице подобные происшествия случаются регулярно.

Инцидент произошел вечером 18 мая. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Свердловской области, ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге обстреляли трамвай с пассажирами. Однако позднее силовики опровергли эту информацию.

Фото:

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В Кушве (Свердловская область) неизвестные из пневматического пистолета обстреляли машину очевидца, который ехал по улице Союзов. Об этом он сообщил в соцсетях. «Кто-то обстрелял мою машину из пневматического оружия, когда я ехал по улице Союзов в Кушве», — пишет сообщество «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте», ссылаясь на очевидца. По его словам, на указанной улице подобные происшествия случаются регулярно. Инцидент произошел вечером 18 мая. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Свердловской области, ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге обстреляли трамвай с пассажирами. Однако позднее силовики опровергли эту информацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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