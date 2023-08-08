В Перми девушка-подросток выпала со стройки после расставания с парнем

В Перми на стройке найдена 15-летняя девушка, выпавшая с седьмого этажа. Перед этим у нее произошла ссора с парнем, с которым она встречалась две недели. По информации telegram-канала Ural Mash, юноша не смог забыть свою предыдущую любовь.
«15-летняя Валерия (имя изменено) окончила девятый класс, поступила в юрколледж. В жизнь девочки ворвался юноша — и бросил ее спустя полмесяца, потому что не мог выкинуть из головы прошлую пассию. В тот день Лера не подавала виду, ушла из дома под вечер. Маме сказала, что будет кататься на питбайке с парнем, сестре — что пошла к подруге. В итоге девушку обнаружили выпавшей с седьмого этажа», — пишет Ural Mash.
Юная пермячка получила различные травмы, сейчас за ее жизнь борются врачи. В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU пообещали прокомментировать информацию в ближайшее время.
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