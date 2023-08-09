Путин наградил медалями семьи из ХМАО

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, путин владимир
Пары награждены медалями ордена «Родительская Слава» Фото:

Президент России Владимир Путин наградил две семейные пары из ХМАО медалями ордена «Родительская Слава». Соответствующий указ главы государства был опубликован на сайте правовой информации.

В указе Президента сказано, что награждают жителей ХМАО за заслуги в укреплении семьи и воспитания детей. «Наградить медалью ордена „Родительская Слава“: Агафонова Сергея Владимировича и Агафонову Людмилу Григорьевну, Конева Андрея Владимировича и Коневу Елену Александровну», — говорится в указе президента.

Ранее URA.RU сообщало, что Путин наградил учителя из ХМАО. Звание «Заслуженный учитель РФ» присвоено педагогу муниципального автономного общеобразовательного учреждения «СОШ №4» города Мегион Иосифу Магомедову.

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Президент России Владимир Путин наградил две семейные пары из ХМАО медалями ордена «Родительская Слава». Соответствующий указ главы государства был опубликован на сайте правовой информации. В указе Президента сказано, что награждают жителей ХМАО за заслуги в укреплении семьи и воспитания детей. «Наградить медалью ордена „Родительская Слава“: Агафонова Сергея Владимировича и Агафонову Людмилу Григорьевну, Конева Андрея Владимировича и Коневу Елену Александровну», — говорится в указе президента. Ранее URA.RU сообщало, что Путин наградил учителя из ХМАО. Звание «Заслуженный учитель РФ» присвоено педагогу муниципального автономного общеобразовательного учреждения «СОШ №4» города Мегион Иосифу Магомедову.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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