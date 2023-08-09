Путин наградил медалями семьи из ХМАО

09 августа 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Пары награждены медалями ордена «Родительская Слава» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил две семейные пары из ХМАО медалями ордена «Родительская Слава». Соответствующий указ главы государства был опубликован на сайте правовой информации. В указе Президента сказано, что награждают жителей ХМАО за заслуги в укреплении семьи и воспитания детей. «Наградить медалью ордена „Родительская Слава“: Агафонова Сергея Владимировича и Агафонову Людмилу Григорьевну, Конева Андрея Владимировича и Коневу Елену Александровну», — говорится в указе президента. Ранее URA.RU сообщало, что Путин наградил учителя из ХМАО. Звание «Заслуженный учитель РФ» присвоено педагогу муниципального автономного общеобразовательного учреждения «СОШ №4» города Мегион Иосифу Магомедову.

Президент России Владимир Путин наградил две семейные пары из ХМАО медалями ордена «Родительская Слава». Соответствующий указ главы государства был опубликован на сайте правовой информации. В указе Президента сказано, что награждают жителей ХМАО за заслуги в укреплении семьи и воспитания детей. «Наградить медалью ордена „Родительская Слава“: Агафонова Сергея Владимировича и Агафонову Людмилу Григорьевну, Конева Андрея Владимировича и Коневу Елену Александровну», — говорится в указе президента. Ранее URA.RU сообщало, что Путин наградил учителя из ХМАО. Звание «Заслуженный учитель РФ» присвоено педагогу муниципального автономного общеобразовательного учреждения «СОШ №4» города Мегион Иосифу Магомедову.