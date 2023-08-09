09 августа 2023

NYP: найденный в Белом доме кокаин оставил близкий семьи Байдена

© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Предположительно, наркотик принадлежал человеку из окружения семьи Джо Байдена Фото:

Кокаин, который обнаружили в Белом доме, принадлежал человеку из окружения семьи президента США Джо Байдена. Сам американский лидер предположительно знает, чей это был наркотик.

«Пакет с кокаином, который обнаружили в западном крыле Белого дома, мог принадлежать кому-то из семьи Байдена. Президент предположительно знает, кто это», — сообщила газета The New York Post.

По данным источников, на которые ссылается издание, власти смогли собрать достаточно улик, чтобы установить имя владельца наркотика. В это же время Секретная служба США публично заявляла, что личность человека установить невозможно.

Эвакуация в Белом доме произошла из-за белого вещества, найденного 2 июля. Предварительный тест показал, что это был кокаин. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что наркотик предназначался для «киевского мальчишки» в качестве успокоительного.

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Кокаин, который обнаружили в Белом доме, принадлежал человеку из окружения семьи президента США Джо Байдена. Сам американский лидер предположительно знает, чей это был наркотик. «Пакет с кокаином, который обнаружили в западном крыле Белого дома, мог принадлежать кому-то из семьи Байдена. Президент предположительно знает, кто это», — сообщила газета The New York Post. По данным источников, на которые ссылается издание, власти смогли собрать достаточно улик, чтобы установить имя владельца наркотика. В это же время Секретная служба США публично заявляла, что личность человека установить невозможно. Эвакуация в Белом доме произошла из-за белого вещества, найденного 2 июля. Предварительный тест показал, что это был кокаин. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что наркотик предназначался для «киевского мальчишки» в качестве успокоительного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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