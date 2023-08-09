09 августа 2023

Губернатор Комарова устроила ревизию новой школы в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочая встреча губернатора ХМАО Натальи Комаровой со спортсменами города. Сургут, портрет, комарова наталья
Наталья Комарова поучаствовала в приемке новой школы в Нижневартовске Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в общественной приемке школы построенной в Нижневартовске. Образовательное учреждение находится в так называемой «ипотечной долине» — новых районах города, передает корреспондент URA.RU.

«Успехов вам всем, и детям, и родителям, строителям и педагогическому коллективу, и тем, кто будет обслуживать [объект]. Большая площадь и много нужно внимания», — сказала Комарова во время приемки. Губернатор оценила учебные помещения, спортзал. Школа получила экологическую образовательную направленность.

Изначально строительство школы в 25 микрорайоне Нижневартовска должно было завершиться в прошлом году. Открытие перенесли из-за пандемии на 2023 год. Объект рассчитан на 1125 детей, школьники должны начать учится здесь с 1 сентября.

Ранее URA.RU рассказывало, что Комарова дала старт строительству еще трех школ и одного лицея. Тогда речь шла про образовательные учреждения в Сургуте, Урае, Белом яру и Ханты-Мансийске.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в общественной приемке школы построенной в Нижневартовске. Образовательное учреждение находится в так называемой «ипотечной долине» — новых районах города, передает корреспондент URA.RU. «Успехов вам всем, и детям, и родителям, строителям и педагогическому коллективу, и тем, кто будет обслуживать [объект]. Большая площадь и много нужно внимания», — сказала Комарова во время приемки. Губернатор оценила учебные помещения, спортзал. Школа получила экологическую образовательную направленность. Изначально строительство школы в 25 микрорайоне Нижневартовска должно было завершиться в прошлом году. Открытие перенесли из-за пандемии на 2023 год. Объект рассчитан на 1125 детей, школьники должны начать учится здесь с 1 сентября. Ранее URA.RU рассказывало, что Комарова дала старт строительству еще трех школ и одного лицея. Тогда речь шла про образовательные учреждения в Сургуте, Урае, Белом яру и Ханты-Мансийске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...