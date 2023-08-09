Губернатор Комарова устроила ревизию новой школы в Нижневартовске

10 августа 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова поучаствовала в приемке новой школы в Нижневартовске Фото: Алексей Андронов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в общественной приемке школы построенной в Нижневартовске. Образовательное учреждение находится в так называемой «ипотечной долине» — новых районах города, передает корреспондент URA.RU. «Успехов вам всем, и детям, и родителям, строителям и педагогическому коллективу, и тем, кто будет обслуживать [объект]. Большая площадь и много нужно внимания», — сказала Комарова во время приемки. Губернатор оценила учебные помещения, спортзал. Школа получила экологическую образовательную направленность. Изначально строительство школы в 25 микрорайоне Нижневартовска должно было завершиться в прошлом году. Открытие перенесли из-за пандемии на 2023 год. Объект рассчитан на 1125 детей, школьники должны начать учится здесь с 1 сентября. Ранее URA.RU рассказывало, что Комарова дала старт строительству еще трех школ и одного лицея. Тогда речь шла про образовательные учреждения в Сургуте, Урае, Белом яру и Ханты-Мансийске.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в общественной приемке школы построенной в Нижневартовске. Образовательное учреждение находится в так называемой «ипотечной долине» — новых районах города, передает корреспондент URA.RU. «Успехов вам всем, и детям, и родителям, строителям и педагогическому коллективу, и тем, кто будет обслуживать [объект]. Большая площадь и много нужно внимания», — сказала Комарова во время приемки. Губернатор оценила учебные помещения, спортзал. Школа получила экологическую образовательную направленность. Изначально строительство школы в 25 микрорайоне Нижневартовска должно было завершиться в прошлом году. Открытие перенесли из-за пандемии на 2023 год. Объект рассчитан на 1125 детей, школьники должны начать учится здесь с 1 сентября. Ранее URA.RU рассказывало, что Комарова дала старт строительству еще трех школ и одного лицея. Тогда речь шла про образовательные учреждения в Сургуте, Урае, Белом яру и Ханты-Мансийске.