Губернатор Комарова устроила ревизию новой школы в Нижневартовске

Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в общественной приемке школы построенной в Нижневартовске. Образовательное учреждение находится в так называемой «ипотечной долине» — новых районах города, передает корреспондент URA.RU.
«Успехов вам всем, и детям, и родителям, строителям и педагогическому коллективу, и тем, кто будет обслуживать [объект]. Большая площадь и много нужно внимания», — сказала Комарова во время приемки. Губернатор оценила учебные помещения, спортзал. Школа получила экологическую образовательную направленность.
Изначально строительство школы в 25 микрорайоне Нижневартовска должно было завершиться в прошлом году. Открытие перенесли из-за пандемии на 2023 год. Объект рассчитан на 1125 детей, школьники должны начать учится здесь с 1 сентября.
Ранее URA.RU рассказывало, что Комарова дала старт строительству еще трех школ и одного лицея. Тогда речь шла про образовательные учреждения в Сургуте, Урае, Белом яру и Ханты-Мансийске.
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