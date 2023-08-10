Екатеринбурженки спасают солдат на СВО от грязи. Фото, видео

В Екатеринбурге начали делать «сухой душ» для бойцов на СВО

11 августа 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Жены бойцов делают «сухой душ» и отправляют его на фронт Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жены бойцов СВО и неравнодушные горожане в Екатеринбурге объединились и запустили производство «сухого душа» — это комплекты губок из дорнита, промоченных гелем. В зоне специальной военной операции, где у солдат не всегда есть возможность принять душ, губки, которыми можно обтереться, очень выручают. Об этом URA.RU рассказала руководитель центра помощи военнослужащим по реабилитации «Общее дело» Александра Серкет. «Мы вместе с „Союзом офицерских жен“ давно собираем гуманитарную помощь для бойцов. И в какой-то момент пришла идея не просто собирать, а делать что-то своими руками. Выяснилось, что у солдат был запрос на „сухие души“, при этом тех, кто делал его, было не так много. Я связалась с волонтерами из других городов, кто делал „сухой душ“, узнала процесс технологии. И мы начали делать такое в Екатеринбурге», — рассказывает собеседница. «Сухой душ» — это комплект из дорнитовой губки, пропитанной гелем, двух ватных палочек и одноразового полотенца. Обычно такие губки используют для мытья лежачих больных. Перед тем, как обтереться, нужно чуть смочить губку. Для этого требуется не больше 50 мл воды. Губка вспенивается и становится как мочалка. Ею можно обтереться, при этом смывать пену не нужно. В свое время особенно такие комплекты были востребованы на Херсонском направлении, где были проблемы с водоснабжением. «Мы уже отправили на фронт порядка 5000 штук таких комплектов. По Екатеринбургу их делают около 10 девочек, также нам помогают юнармейцы из школы №16 в Академическом районе. Ребята очень заинтересованные, быстро делают. Заряжены на позитив и помощь бойцам», — делится Александра. Ранее URA.RU сообщало, что житель Первоуральска (Свердловская область) Максим Теплоухов запустил швейный цех по производству маскировочных халатов. Толчком к этом стал уход двоюродного брата на фронт. Девушки уже сделали для бойцов 5000 комплектов сухого душа Фото: Александра Серкет Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жены бойцов СВО и неравнодушные горожане в Екатеринбурге объединились и запустили производство «сухого душа» — это комплекты губок из дорнита, промоченных гелем. В зоне специальной военной операции, где у солдат не всегда есть возможность принять душ, губки, которыми можно обтереться, очень выручают. Об этом URA.RU рассказала руководитель центра помощи военнослужащим по реабилитации «Общее дело» Александра Серкет. «Мы вместе с „Союзом офицерских жен“ давно собираем гуманитарную помощь для бойцов. И в какой-то момент пришла идея не просто собирать, а делать что-то своими руками. Выяснилось, что у солдат был запрос на „сухие души“, при этом тех, кто делал его, было не так много. Я связалась с волонтерами из других городов, кто делал „сухой душ“, узнала процесс технологии. И мы начали делать такое в Екатеринбурге», — рассказывает собеседница. «Сухой душ» — это комплект из дорнитовой губки, пропитанной гелем, двух ватных палочек и одноразового полотенца. Обычно такие губки используют для мытья лежачих больных. Перед тем, как обтереться, нужно чуть смочить губку. Для этого требуется не больше 50 мл воды. Губка вспенивается и становится как мочалка. Ею можно обтереться, при этом смывать пену не нужно. В свое время особенно такие комплекты были востребованы на Херсонском направлении, где были проблемы с водоснабжением. «Мы уже отправили на фронт порядка 5000 штук таких комплектов. По Екатеринбургу их делают около 10 девочек, также нам помогают юнармейцы из школы №16 в Академическом районе. Ребята очень заинтересованные, быстро делают. Заряжены на позитив и помощь бойцам», — делится Александра. Ранее URA.RU сообщало, что житель Первоуральска (Свердловская область) Максим Теплоухов запустил швейный цех по производству маскировочных халатов. Толчком к этом стал уход двоюродного брата на фронт.