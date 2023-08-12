Власти предупредили челябинцев о санитарной вырубке деревьев в парке Тищенко

Разрешение на вырубку дали в управлении экологии Челябинска
В Челябинске 13 августа пройдет санитарная вырубка деревьев в парке имени Тищенко в Металлургическом районе. Об этом сообщили в управлении культуры администрации Челябинска.
«В парке „Металлург“ имени О. И. Тищенко 13 августа будут проведены работы по сносу аварийных, угнетенных и погибших деревьев. Все работы ведутся на основании актов обследования и разрешений, выданных управлением экологии и природопользования администрации Челябинска», — сообщается в telegram-канале управления.
Вырубка деревьев необходима из соображений безопасности. Взамен будут посажены новые деревья лиственных и хвойных пород.
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