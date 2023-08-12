12 августа 2023
11 августа 2023

Власти предупредили челябинцев о санитарной вырубке деревьев в парке Тищенко

© Служба новостей «URA.RU»
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Вырубка деревьев на набережной в Центральном парке культуры и отдыха. Курган, деревья, пень, вырубка кустов, зеленые листья, вырубка деревьев, спил деревьев, работники в касках
Разрешение на вырубку дали в управлении экологии Челябинска Фото:

В Челябинске 13 августа пройдет санитарная вырубка деревьев в парке имени Тищенко в Металлургическом районе. Об этом сообщили в управлении культуры администрации Челябинска.

«В парке „Металлург“ имени О. И. Тищенко 13 августа будут проведены работы по сносу аварийных, угнетенных и погибших деревьев. Все работы ведутся на основании актов обследования и разрешений, выданных управлением экологии и природопользования администрации Челябинска», — сообщается в telegram-канале управления.

Вырубка деревьев необходима из соображений безопасности. Взамен будут посажены новые деревья лиственных и хвойных пород.

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В Челябинске 13 августа пройдет санитарная вырубка деревьев в парке имени Тищенко в Металлургическом районе. Об этом сообщили в управлении культуры администрации Челябинска. «В парке „Металлург“ имени О. И. Тищенко 13 августа будут проведены работы по сносу аварийных, угнетенных и погибших деревьев. Все работы ведутся на основании актов обследования и разрешений, выданных управлением экологии и природопользования администрации Челябинска», — сообщается в telegram-канале управления. Вырубка деревьев необходима из соображений безопасности. Взамен будут посажены новые деревья лиственных и хвойных пород.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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