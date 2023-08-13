Глава медиахолдинга выступил с заявлением после взлома табло на своем здании в Сургуте

14 августа 2023 в 01:15 Размер текста - 17 +

Самборский назвал хакерскую атаку провокацией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Учредитель медиахолдинга Сиа-пресс Тарас Самборский назвал провокацией взлом табло на здании в Сургуте (ХМАО) и размещение на нем ругательств. Он сообщил, что видео очевидцев вместе с соответствующим заявлением передано в правоохранительные органы. «Это кем-то подготовленная провокация. Редакция СИА-ПРЕСС получила от одного из комментаторов telegram-канала siapress.ru видеозапись и передала ее в правоохранительные органы вместе с соответствующим заявлением, — сообщил Самборский в заявлении, размещенном на сайте информагентства. Он подчеркнул, что негативные высказывания были оперативно удалены, а саму ситуацию назвал неожиданной и неприятной. Самборский считает, что время взлома было выбрано неслучайно. Вечером в Сургуте проходил опен-эйр фестиваль, и зрители как раз расходились по домам после мероприятия. Ранее в Сургуте (ХМАО) хакеры взломали бегущую строку на фасаде здания Сиа-пресс центра и транслировали на ней брань и ругательства по поводу высокого курса доллара. Технические службы медиахолдинга оперативно их удалили и сейчас строка работает в обычном режиме.

Учредитель медиахолдинга Сиа-пресс Тарас Самборский назвал провокацией взлом табло на здании в Сургуте (ХМАО) и размещение на нем ругательств. Он сообщил, что видео очевидцев вместе с соответствующим заявлением передано в правоохранительные органы. «Это кем-то подготовленная провокация. Редакция СИА-ПРЕСС получила от одного из комментаторов telegram-канала siapress.ru видеозапись и передала ее в правоохранительные органы вместе с соответствующим заявлением, — сообщил Самборский в заявлении, размещенном на сайте информагентства. Он подчеркнул, что негативные высказывания были оперативно удалены, а саму ситуацию назвал неожиданной и неприятной. Самборский считает, что время взлома было выбрано неслучайно. Вечером в Сургуте проходил опен-эйр фестиваль, и зрители как раз расходились по домам после мероприятия. Ранее в Сургуте (ХМАО) хакеры взломали бегущую строку на фасаде здания Сиа-пресс центра и транслировали на ней брань и ругательства по поводу высокого курса доллара. Технические службы медиахолдинга оперативно их удалили и сейчас строка работает в обычном режиме.