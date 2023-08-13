13 августа 2023
12 августа 2023
11 августа 2023

Глава медиахолдинга выступил с заявлением после взлома табло на своем здании в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, депутат, ежедневник, чиновник, документы к совещанию, руки, документы к заседанию
Самборский назвал хакерскую атаку провокацией Фото:

Учредитель медиахолдинга Сиа-пресс Тарас Самборский назвал провокацией взлом табло на здании в Сургуте (ХМАО) и размещение на нем ругательств. Он сообщил, что видео очевидцев вместе с соответствующим заявлением передано в правоохранительные органы.

«Это кем-то подготовленная провокация. Редакция СИА-ПРЕСС получила от одного из комментаторов telegram-канала siapress.ru видеозапись и передала ее в правоохранительные органы вместе с соответствующим заявлением, — сообщил Самборский в заявлении, размещенном на сайте информагентства.

Он подчеркнул, что негативные высказывания были оперативно удалены, а саму ситуацию назвал неожиданной и неприятной. Самборский считает, что время взлома было выбрано неслучайно. Вечером в Сургуте проходил опен-эйр фестиваль, и зрители как раз расходились по домам после мероприятия.

Ранее в Сургуте (ХМАО) хакеры взломали бегущую строку на фасаде здания Сиа-пресс центра и транслировали на ней брань и ругательства по поводу высокого курса доллара. Технические службы медиахолдинга оперативно их удалили и сейчас строка работает в обычном режиме.

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Учредитель медиахолдинга Сиа-пресс Тарас Самборский назвал провокацией взлом табло на здании в Сургуте (ХМАО) и размещение на нем ругательств. Он сообщил, что видео очевидцев вместе с соответствующим заявлением передано в правоохранительные органы. «Это кем-то подготовленная провокация. Редакция СИА-ПРЕСС получила от одного из комментаторов telegram-канала siapress.ru видеозапись и передала ее в правоохранительные органы вместе с соответствующим заявлением, — сообщил Самборский в заявлении, размещенном на сайте информагентства. Он подчеркнул, что негативные высказывания были оперативно удалены, а саму ситуацию назвал неожиданной и неприятной. Самборский считает, что время взлома было выбрано неслучайно. Вечером в Сургуте проходил опен-эйр фестиваль, и зрители как раз расходились по домам после мероприятия. Ранее в Сургуте (ХМАО) хакеры взломали бегущую строку на фасаде здания Сиа-пресс центра и транслировали на ней брань и ругательства по поводу высокого курса доллара. Технические службы медиахолдинга оперативно их удалили и сейчас строка работает в обычном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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