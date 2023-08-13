В Сургуте хакеры взломали табло с бегущей строкой на здании Сиа-пресс центра

14 августа 2023 в 00:01 Размер текста - 17 +

Хакеры были возмущены высоким курсом доллара Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Сургуте (ХМАО) хакеры взломали бегущую строку на фасаде здания Сиа-пресс центра и транслировали на ней брань и ругательства. Об этом сообщается на сайте информационного агентства. «Сегодня вечером 13 августа в Сургуте на фасаде Сиа-пресс центра была взломана бегущая строка. В ней были размещены бранные ругательства», — сообщает ИА «Сиа-пресс». Уточнятся, что ругательства были связаны с высоким курсом доллара. Технические службы агентства удалили их, сейчас строка работает в обычном режиме. Ранее сообщалось, что от атак киберпреступников в УрФО чаще всего страдают ХМАО, Тюменская и Челябинская области. В первую очередь хакеры нацелены на государственные организации, а также на учреждения в сфере здравоохранения и образования.

В Сургуте (ХМАО) хакеры взломали бегущую строку на фасаде здания Сиа-пресс центра и транслировали на ней брань и ругательства. Об этом сообщается на сайте информационного агентства. «Сегодня вечером 13 августа в Сургуте на фасаде Сиа-пресс центра была взломана бегущая строка. В ней были размещены бранные ругательства», — сообщает ИА «Сиа-пресс». Уточнятся, что ругательства были связаны с высоким курсом доллара. Технические службы агентства удалили их, сейчас строка работает в обычном режиме. Ранее сообщалось, что от атак киберпреступников в УрФО чаще всего страдают ХМАО, Тюменская и Челябинская области. В первую очередь хакеры нацелены на государственные организации, а также на учреждения в сфере здравоохранения и образования.