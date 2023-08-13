13 августа 2023
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В Сургуте хакеры взломали табло с бегущей строкой на здании Сиа-пресс центра

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Хакеры были возмущены высоким курсом доллара Фото:

В Сургуте (ХМАО) хакеры взломали бегущую строку на фасаде здания Сиа-пресс центра и транслировали на ней брань и ругательства. Об этом сообщается на сайте информационного агентства.

«Сегодня вечером 13 августа в Сургуте на фасаде Сиа-пресс центра была взломана бегущая строка. В ней были размещены бранные ругательства», — сообщает ИА «Сиа-пресс».

Уточнятся, что ругательства были связаны с высоким курсом доллара. Технические службы агентства удалили их, сейчас строка работает в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что от атак киберпреступников в УрФО чаще всего страдают ХМАО, Тюменская и Челябинская области. В первую очередь хакеры нацелены на государственные организации, а также на учреждения в сфере здравоохранения и образования.

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В Сургуте (ХМАО) хакеры взломали бегущую строку на фасаде здания Сиа-пресс центра и транслировали на ней брань и ругательства. Об этом сообщается на сайте информационного агентства. «Сегодня вечером 13 августа в Сургуте на фасаде Сиа-пресс центра была взломана бегущая строка. В ней были размещены бранные ругательства», — сообщает ИА «Сиа-пресс». Уточнятся, что ругательства были связаны с высоким курсом доллара. Технические службы агентства удалили их, сейчас строка работает в обычном режиме. Ранее сообщалось, что от атак киберпреступников в УрФО чаще всего страдают ХМАО, Тюменская и Челябинская области. В первую очередь хакеры нацелены на государственные организации, а также на учреждения в сфере здравоохранения и образования.
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