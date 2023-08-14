«Газель» загорелась на перекрестке Радищева — Хохрякова (архивное фото)
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Радищева и Хохрякова, возле элитного жилого комплекса «Тихвин», загорелась «ГАЗель». Видео с URA.RU поделился читатель.
«На улице Радищева возле ЖК „Тихвин“ загорелась „ГАЗель“. Пожар произошел примерно в 22 часа, к месту происшествия съехались сотрудники МЧС», — рассказал собеседник агентства.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.