В Екатеринбурге возле элитного ЖК загорелась «ГАЗель». Видео

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Взрыв Газели в Копейске
«Газель» загорелась на перекрестке Радищева — Хохрякова (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Радищева и Хохрякова, возле элитного жилого комплекса «Тихвин», загорелась «ГАЗель». Видео с URA.RU поделился читатель.

«На улице Радищева возле ЖК „Тихвин“ загорелась „ГАЗель“. Пожар произошел примерно в 22 часа, к месту происшествия съехались сотрудники МЧС», — рассказал собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Радищева и Хохрякова, возле элитного жилого комплекса «Тихвин», загорелась «ГАЗель». Видео с URA.RU поделился читатель. «На улице Радищева возле ЖК „Тихвин“ загорелась „ГАЗель“. Пожар произошел примерно в 22 часа, к месту происшествия съехались сотрудники МЧС», — рассказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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