Из-за аварии челябинский город остался без воды

Воду отключили на время проведения ремонта системы водоснабжения
В Троицке Челябинской области в ночь с 14 на 15 августа произошла крупная авария на сетях водоснабжения. Без воды остались дома в центральной части города, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
«В ночь с 14 на 15 августа случился гидравлический удар в сети водоснабжения. Причиной стал скачок напряжения на очистных сооружениях водозабора. Вода отключена в центральной части города», — уточнили в пресс-службе.
Выявлены участки системы, требующие ремонта. В работах задействованы все силы МУП «ЭТС». Организован подвоз воды для жителей.
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