Из-за аварии челябинский город остался без воды

15 августа 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

Воду отключили на время проведения ремонта системы водоснабжения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Троицке Челябинской области в ночь с 14 на 15 августа произошла крупная авария на сетях водоснабжения. Без воды остались дома в центральной части города, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «В ночь с 14 на 15 августа случился гидравлический удар в сети водоснабжения. Причиной стал скачок напряжения на очистных сооружениях водозабора. Вода отключена в центральной части города», — уточнили в пресс-службе. Выявлены участки системы, требующие ремонта. В работах задействованы все силы МУП «ЭТС». Организован подвоз воды для жителей.

В Троицке Челябинской области в ночь с 14 на 15 августа произошла крупная авария на сетях водоснабжения. Без воды остались дома в центральной части города, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «В ночь с 14 на 15 августа случился гидравлический удар в сети водоснабжения. Причиной стал скачок напряжения на очистных сооружениях водозабора. Вода отключена в центральной части города», — уточнили в пресс-службе. Выявлены участки системы, требующие ремонта. В работах задействованы все силы МУП «ЭТС». Организован подвоз воды для жителей.