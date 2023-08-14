14 августа 2023

Из-за аварии челябинский город остался без воды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему отключения воды. Курган, вода, нет воды, отключение воды, кран с водой, водоснабжение, холодная вода, хвс, вода в банке
Воду отключили на время проведения ремонта системы водоснабжения Фото:

В Троицке Челябинской области в ночь с 14 на 15 августа произошла крупная авария на сетях водоснабжения. Без воды остались дома в центральной части города, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«В ночь с 14 на 15 августа случился гидравлический удар в сети водоснабжения. Причиной стал скачок напряжения на очистных сооружениях водозабора. Вода отключена в центральной части города», — уточнили в пресс-службе.

Выявлены участки системы, требующие ремонта. В работах задействованы все силы МУП «ЭТС». Организован подвоз воды для жителей.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Троицке Челябинской области в ночь с 14 на 15 августа произошла крупная авария на сетях водоснабжения. Без воды остались дома в центральной части города, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «В ночь с 14 на 15 августа случился гидравлический удар в сети водоснабжения. Причиной стал скачок напряжения на очистных сооружениях водозабора. Вода отключена в центральной части города», — уточнили в пресс-службе. Выявлены участки системы, требующие ремонта. В работах задействованы все силы МУП «ЭТС». Организован подвоз воды для жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...