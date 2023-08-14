14 августа 2023

В Екатеринбурге продолжают задерживать рейсы Red Wings в Анталью. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, ред вингс, авиация, самолет, red wings
Из-за поломки лайнера у Red Wings начались проблемы с перевозкой пассажиров в Турцию и обратно Фото:

Рейс авиакомпании Red Wings Екатеринбург — Анталья, который должен был вылететь 15 августа в 1:10, задержан до 4:05 часов 16 августа. Информация об этом появилась на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Задержка рейса WZ-3061 сообщением Екатеринбург — Анталья составит больше суток. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании с просьбой прокомментировать, почему перевозчик продолжает задерживать рейсы.

Проблемы с перевозкой пассажиров у перевозчика начались 13 августа из-за поломки лайнера. Порядка 800 туристов трое суток не могли вылететь из Антальи в Екатеринбург и в обратном направлении. Росавиация приняла решение направить резервные самолеты. Первые пассажиры уже прибыли в Анталью, а часть застрявших пассажиров вернулась в Екатеринбург. Red Wings пообещал предоставить своим клиентам абонемент на год бесплатного полета, чтобы компенсировать неудобства.

Задержка рейса составит больше суток
Задержка рейса составит больше суток

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Рейс авиакомпании Red Wings Екатеринбург — Анталья, который должен был вылететь 15 августа в 1:10, задержан до 4:05 часов 16 августа. Информация об этом появилась на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Задержка рейса WZ-3061 сообщением Екатеринбург — Анталья составит больше суток. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании с просьбой прокомментировать, почему перевозчик продолжает задерживать рейсы. Проблемы с перевозкой пассажиров у перевозчика начались 13 августа из-за поломки лайнера. Порядка 800 туристов трое суток не могли вылететь из Антальи в Екатеринбург и в обратном направлении. Росавиация приняла решение направить резервные самолеты. Первые пассажиры уже прибыли в Анталью, а часть застрявших пассажиров вернулась в Екатеринбург. Red Wings пообещал предоставить своим клиентам абонемент на год бесплатного полета, чтобы компенсировать неудобства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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