В Екатеринбурге продолжают задерживать рейсы Red Wings в Анталью. Скрин

15 августа 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Из-за поломки лайнера у Red Wings начались проблемы с перевозкой пассажиров в Турцию и обратно Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Рейс авиакомпании Red Wings Екатеринбург — Анталья, который должен был вылететь 15 августа в 1:10, задержан до 4:05 часов 16 августа. Информация об этом появилась на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Задержка рейса WZ-3061 сообщением Екатеринбург — Анталья составит больше суток. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании с просьбой прокомментировать, почему перевозчик продолжает задерживать рейсы. Проблемы с перевозкой пассажиров у перевозчика начались 13 августа из-за поломки лайнера. Порядка 800 туристов трое суток не могли вылететь из Антальи в Екатеринбург и в обратном направлении. Росавиация приняла решение направить резервные самолеты. Первые пассажиры уже прибыли в Анталью, а часть застрявших пассажиров вернулась в Екатеринбург. Red Wings пообещал предоставить своим клиентам абонемент на год бесплатного полета, чтобы компенсировать неудобства. Задержка рейса составит больше суток Скрин сайта аэропорта Кольцово

Рейс авиакомпании Red Wings Екатеринбург — Анталья, который должен был вылететь 15 августа в 1:10, задержан до 4:05 часов 16 августа. Информация об этом появилась на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Задержка рейса WZ-3061 сообщением Екатеринбург — Анталья составит больше суток. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании с просьбой прокомментировать, почему перевозчик продолжает задерживать рейсы. Проблемы с перевозкой пассажиров у перевозчика начались 13 августа из-за поломки лайнера. Порядка 800 туристов трое суток не могли вылететь из Антальи в Екатеринбург и в обратном направлении. Росавиация приняла решение направить резервные самолеты. Первые пассажиры уже прибыли в Анталью, а часть застрявших пассажиров вернулась в Екатеринбург. Red Wings пообещал предоставить своим клиентам абонемент на год бесплатного полета, чтобы компенсировать неудобства.