14 августа 2023

Виртуоз Бутман выступил в Екатеринбурге перед ранеными бойцами СВО. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Артист России Игорь Бутман сыграл для участников СВО, которые лечатся в центре доктора Волковой
Артист России Игорь Бутман сыграл для участников СВО, которые лечатся в центре доктора Волковой Фото:

Народный артист России Игорь Бутман сыграл сольный акустический концерт для участников специальной военной операции на Украине, проходящих лечение в екатеринбургском реабилитационном центре Волковой, передает журналист URA.RU, побывавший на выступлении виртуоза Бутмана.

«Игорь Бутман приехал в Екатеринбург, чтобы 15 августа выступить на площади 1905 года со своим квинтетом. Это станет своего рода подарком к 300-летию города. Перед масштабным концертом в центре уральской столицы Бутман выступил перед бойцами СВО, получившими ранения и проходящими реабилитацию в медицинской клинике „Реабилитация доктора Волковой“, которая находится на улице Чкалова, 239», — передает корреспондент URA.RU.

Пациенты медицинского учреждения встретили Бутмана аплодисментами. В репертуаре музыканта присутствовал куплет из Бременских музыкантов. «Пациенты подпевали всеми известный мотив. На лицах участников СВО появилась улыбка. Бутман смог поднять настроение всем присутствующим клиники», — отмечает журналист агентства.

Помощь участникам спецоперации в екатеринбургской клинике «Реабилитация доктора Волковой» оказывают с апреля 2022 года. Под участников СВО в медицинском учреждении отведено 35 койко-мест. Весь цикл реабилитации военным оказывается бесплатно. Все расходы на себя берет руководство медцентра.

В клинике Ирины Волковой лечатся бойцы, получившие ранения на СВО
В клинике Ирины Волковой лечатся бойцы, получившие ранения на СВО
Фото:
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Народный артист России Игорь Бутман сыграл сольный акустический концерт для участников специальной военной операции на Украине, проходящих лечение в екатеринбургском реабилитационном центре Волковой, передает журналист URA.RU, побывавший на выступлении виртуоза Бутмана. «Игорь Бутман приехал в Екатеринбург, чтобы 15 августа выступить на площади 1905 года со своим квинтетом. Это станет своего рода подарком к 300-летию города. Перед масштабным концертом в центре уральской столицы Бутман выступил перед бойцами СВО, получившими ранения и проходящими реабилитацию в медицинской клинике „Реабилитация доктора Волковой“, которая находится на улице Чкалова, 239», — передает корреспондент URA.RU. Пациенты медицинского учреждения встретили Бутмана аплодисментами. В репертуаре музыканта присутствовал куплет из Бременских музыкантов. «Пациенты подпевали всеми известный мотив. На лицах участников СВО появилась улыбка. Бутман смог поднять настроение всем присутствующим клиники», — отмечает журналист агентства. Помощь участникам спецоперации в екатеринбургской клинике «Реабилитация доктора Волковой» оказывают с апреля 2022 года. Под участников СВО в медицинском учреждении отведено 35 койко-мест. Весь цикл реабилитации военным оказывается бесплатно. Все расходы на себя берет руководство медцентра.
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© Служба новостей «URA.RU»
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