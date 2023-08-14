Пермяки смогут увидеть последний яркий звездопад лета

Пермяки смогут увидеть звездопад Каппа-Цигниды

15 августа 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

За час можно будет увидеть до 10 метеоров Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Пермского края смогут невооруженных взглядом наблюдать за звездопадом Каппа-Цигниды. Его пик придется на ночь с 17 по 18 августа, сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс Погода». «У звездопада Каппа-Цигниды особенно яркие метеоры. Кроме того, это последний метеорный поток лета, который можно застать в хорошую погоду. Очень хорошо будет видно метеоры в Волгограде, Ростове-на-Дону, Уфе, Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске, — комментирует Александр Ганьшин, руководитель сервиса «Яндекс Погода». За час можно будет увидеть до десяти падающих метеоров. Лучше всего наблюдать это явление за городом. Метеорные потоки напоминают яркие полосы в ночном небе, отмечают в сервисе. Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермяки могли наблюдать за метеорным потоком Персеиды.

Жители Пермского края смогут невооруженных взглядом наблюдать за звездопадом Каппа-Цигниды. Его пик придется на ночь с 17 по 18 августа, сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс Погода». «У звездопада Каппа-Цигниды особенно яркие метеоры. Кроме того, это последний метеорный поток лета, который можно застать в хорошую погоду. Очень хорошо будет видно метеоры в Волгограде, Ростове-на-Дону, Уфе, Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске, — комментирует Александр Ганьшин, руководитель сервиса «Яндекс Погода». За час можно будет увидеть до десяти падающих метеоров. Лучше всего наблюдать это явление за городом. Метеорные потоки напоминают яркие полосы в ночном небе, отмечают в сервисе. Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермяки могли наблюдать за метеорным потоком Персеиды.