Пермяки смогут увидеть последний яркий звездопад лета

Жители Пермского края смогут невооруженных взглядом наблюдать за звездопадом Каппа-Цигниды. Его пик придется на ночь с 17 по 18 августа, сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс Погода».
«У звездопада Каппа-Цигниды особенно яркие метеоры. Кроме того, это последний метеорный поток лета, который можно застать в хорошую погоду. Очень хорошо будет видно метеоры в Волгограде, Ростове-на-Дону, Уфе, Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске, — комментирует Александр Ганьшин, руководитель сервиса «Яндекс Погода».
За час можно будет увидеть до десяти падающих метеоров. Лучше всего наблюдать это явление за городом. Метеорные потоки напоминают яркие полосы в ночном небе, отмечают в сервисе. Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермяки могли наблюдать за метеорным потоком Персеиды.
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