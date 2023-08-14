14 августа 2023

Пермяки смогут увидеть последний яркий звездопад лета

Пермяки смогут увидеть звездопад Каппа-Цигниды
© Служба новостей «URA.RU»
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Туристическая природная достопримечательность Колчимский (Помяненный) камень. Красновищерск, лето, памятник природы, природа, звездное небо, туризм пермский край, помяненный камень, ночной лес
За час можно будет увидеть до 10 метеоров Фото:

Жители Пермского края смогут невооруженных взглядом наблюдать за звездопадом Каппа-Цигниды. Его пик придется на ночь с 17 по 18 августа, сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс Погода».

«У звездопада Каппа-Цигниды особенно яркие метеоры. Кроме того, это последний метеорный поток лета, который можно застать в хорошую погоду. Очень хорошо будет видно метеоры в Волгограде, Ростове-на-Дону, Уфе, Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске, — комментирует Александр Ганьшин, руководитель сервиса «Яндекс Погода».

За час можно будет увидеть до десяти падающих метеоров. Лучше всего наблюдать это явление за городом. Метеорные потоки напоминают яркие полосы в ночном небе, отмечают в сервисе. Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермяки могли наблюдать за метеорным потоком Персеиды.

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Жители Пермского края смогут невооруженных взглядом наблюдать за звездопадом Каппа-Цигниды. Его пик придется на ночь с 17 по 18 августа, сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс Погода». «У звездопада Каппа-Цигниды особенно яркие метеоры. Кроме того, это последний метеорный поток лета, который можно застать в хорошую погоду. Очень хорошо будет видно метеоры в Волгограде, Ростове-на-Дону, Уфе, Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске, — комментирует Александр Ганьшин, руководитель сервиса «Яндекс Погода». За час можно будет увидеть до десяти падающих метеоров. Лучше всего наблюдать это явление за городом. Метеорные потоки напоминают яркие полосы в ночном небе, отмечают в сервисе. Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермяки могли наблюдать за метеорным потоком Персеиды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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