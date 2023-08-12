В Прикамье восхитились звездной феерией. Фото

Жители Пермского края поделились наблюдениями за потоком Персеиды

13 августа 2023 в 02:35 Размер текста - 17 +

Персеиды — это одно из самых ярких астрономических событий текущего года Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Пермского края отмечают красоту метеорного потока Персеиды. Своими наблюдениями они делятся в соцсети. «Я видела, это просто Мега… Не видела за всю жизнь такого (сохранена авторская пунктуация и орфография — прим. URA.RU)», — написала Галина Данилова в группе «Плохие Новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Классно, мы с друзьями тоже наблюдали, прелесть», — соглашается Григорий Ковыляев. Еще один комментатор Михаил Костенко поделился, что наблюдал много звезд на небе, но «падающих не поймал». Ночи с 11 на 12 и с 12 на 13 августа считаются пиком активности звездопада. Поток метеоров можно наблюдать невооруженным глазом. Он особенно хорошо виден пермякам благодаря ясному небу, сообщили URA.RU в сервисе «Яндекс Погода». С Земли метеоры похожи на яркие полосы в ночном небе Фото: группа VK « ПЛОХИЕ НОВОСТИ ПЕРМЬ», https://vk.com/zhest_perm?w=wall-39596938_128395

Жители Пермского края отмечают красоту метеорного потока Персеиды. Своими наблюдениями они делятся в соцсети. «Я видела, это просто Мега… Не видела за всю жизнь такого (сохранена авторская пунктуация и орфография — прим. URA.RU)», — написала Галина Данилова в группе «Плохие Новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Классно, мы с друзьями тоже наблюдали, прелесть», — соглашается Григорий Ковыляев. Еще один комментатор Михаил Костенко поделился, что наблюдал много звезд на небе, но «падающих не поймал». Ночи с 11 на 12 и с 12 на 13 августа считаются пиком активности звездопада. Поток метеоров можно наблюдать невооруженным глазом. Он особенно хорошо виден пермякам благодаря ясному небу, сообщили URA.RU в сервисе «Яндекс Погода».