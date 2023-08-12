12 августа 2023
11 августа 2023

В Прикамье восхитились звездной феерией. Фото

Жители Пермского края поделились наблюдениями за потоком Персеиды
© Служба новостей «URA.RU»
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Туристическая природная достопримечательность Колчимский (Помяненный) камень. Красновищерск, лето, памятник природы, природа, звездное небо, туризм пермский край, помяненный камень, ночной лес
Персеиды — это одно из самых ярких астрономических событий текущего года Фото:

Жители Пермского края отмечают красоту метеорного потока Персеиды. Своими наблюдениями они делятся в соцсети.

«Я видела, это просто Мега… Не видела за всю жизнь такого (сохранена авторская пунктуация и орфография — прим. URA.RU)», — написала Галина Данилова в группе «Плохие Новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Классно, мы с друзьями тоже наблюдали, прелесть», — соглашается Григорий Ковыляев. Еще один комментатор Михаил Костенко поделился, что наблюдал много звезд на небе, но «падающих не поймал».

Ночи с 11 на 12 и с 12 на 13 августа считаются пиком активности звездопада. Поток метеоров можно наблюдать невооруженным глазом. Он особенно хорошо виден пермякам благодаря ясному небу, сообщили URA.RU в сервисе «Яндекс Погода».

С Земли метеоры похожи на яркие полосы в ночном небе
С Земли метеоры похожи на яркие полосы в ночном небе
Фото:

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Жители Пермского края отмечают красоту метеорного потока Персеиды. Своими наблюдениями они делятся в соцсети. «Я видела, это просто Мега… Не видела за всю жизнь такого (сохранена авторская пунктуация и орфография — прим. URA.RU)», — написала Галина Данилова в группе «Плохие Новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Классно, мы с друзьями тоже наблюдали, прелесть», — соглашается Григорий Ковыляев. Еще один комментатор Михаил Костенко поделился, что наблюдал много звезд на небе, но «падающих не поймал». Ночи с 11 на 12 и с 12 на 13 августа считаются пиком активности звездопада. Поток метеоров можно наблюдать невооруженным глазом. Он особенно хорошо виден пермякам благодаря ясному небу, сообщили URA.RU в сервисе «Яндекс Погода».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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