Тело погибшей в горах Грузии жительницы Перми доставили на родину

В Пермь доставили тело погибшей в Грузии туристки (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Тело погибшей в результате схода оползня в горах Грузии жительницы Перми Ксении Тричевой доставили на родину. Об этом сообщили в секции, представляющей интересы России при посольстве Швейцарии в Грузии.

«Тело Ксении Тричевой в сопровождении ее матери было доставлено в аэропорт Минеральных Вод, откуда прямым рейсом перевезено в родной город погибшей — Пермь. Со стороны секции интересов была оказана вся необходимая помощь», — передает ТАСС информацию дипломатического представительства.

Ранее тело 32-летней пермячки, погибшей при сходе оползня на курорте Шови в Грузии, опознала ее близкая подруга. Инцидент произошел 3 августа, в результате были разрушены мосты и повреждена дорога.