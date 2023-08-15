Тело погибшей в горах Грузии жительницы Перми доставили на родину

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В Пермь доставили тело погибшей в Грузии туристки (архивное фото) Фото:

Тело погибшей в результате схода оползня в горах Грузии жительницы Перми Ксении Тричевой доставили на родину. Об этом сообщили в секции, представляющей интересы России при посольстве Швейцарии в Грузии.

«Тело Ксении Тричевой в сопровождении ее матери было доставлено в аэропорт Минеральных Вод, откуда прямым рейсом перевезено в родной город погибшей — Пермь. Со стороны секции интересов была оказана вся необходимая помощь», — передает ТАСС информацию дипломатического представительства.

Ранее тело 32-летней пермячки, погибшей при сходе оползня на курорте Шови в Грузии, опознала ее близкая подруга. Инцидент произошел 3 августа, в результате были разрушены мосты и повреждена дорога.

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Тело погибшей в результате схода оползня в горах Грузии жительницы Перми Ксении Тричевой доставили на родину. Об этом сообщили в секции, представляющей интересы России при посольстве Швейцарии в Грузии. «Тело Ксении Тричевой в сопровождении ее матери было доставлено в аэропорт Минеральных Вод, откуда прямым рейсом перевезено в родной город погибшей — Пермь. Со стороны секции интересов была оказана вся необходимая помощь», — передает ТАСС информацию дипломатического представительства. Ранее тело 32-летней пермячки, погибшей при сходе оползня на курорте Шови в Грузии, опознала ее близкая подруга. Инцидент произошел 3 августа, в результате были разрушены мосты и повреждена дорога.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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